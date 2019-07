Edicola: Kean e Khedira verso il Wolverhampton, Joao Mario piace al Monaco (e viceversa)

Kean e Khedira interessano al Wolverhampton

Per la Gazzetta dello Sport, Moise Kean e Sami Khedira sono destinati alla Premier League. Per il tedesco sarebbe preferito un ritorno in Germania, ma non è esclusa la possibilità della doppia cessione al Wolverhampton, squadra controllata da Joge Mendes, procuratore tra gli altri di ronaldo e Cancelo. Visti i buoni rapporti tra la Juventus e l’agente, l’affare si potrebbe fare.

La nostra opinione: il giovane attaccante potrebbe non essere in uscita definitiva: la Juventus sta meditando di inserire nella clausola di cessione il diritto al riacquisto. E fa bene, perché sappiamo che il ragazzo è talentuoso e merita una possibilità nel nostro campionato. Diverso il discorso per Khedira, giocatore problematico dal punto di vista degli infortuni e con un ingaggio oneroso da gestire: è quasi certo che sarà ceduto entro la fine del mercato, per fare cassa e spazio in rosa.

Joao Mario verso il Monaco

L’Inter ha chiuso il suo rapporto con Miranda, che però non è l’unico giocatore in partenza (e non stiamo parlando di Nainggolan o di Icardi). Uno dei prossimi a fare le valigie dovrebbe essere Joao Mario, che secondo il Corriere dello Sport piace molto al Monaco, e del resto il Principato sarebbe una destinazione molto gradita al portoghese. Ci sarebbero però anche il solito Wolverhampton e il Brighton in attesa.

La nostra opinione: di solito quando un giocatore esprime la propria preferenza per un club e il club stesso lo cerca, è difficile pernsare a una soluzione differente, a meno che il club proprietario del cartellino non si metta di traverso per questioni economiche. Non sembra questo il caso: Antonio Conte ha fretta di poter formare una squadra competitiva e di riuscire presto a lavorare con il gruppo al completo, quindi è nell’interesse di tutti accelerare i tempi per consentire la facilitazione di tutte le operazioni del caso.

Bale sempre più cinese, ma si tratta ancora col Real Madrid

Secondo quanto riporta AS, le voci dei giorni scorsi sarebbero confermate: Gareth Bale è pronto a volare in Cina, precisamente al Jiangsu Suning, il club con cui ha appena firmato proprio Miranda. Il procuratore avrebbe concluso l’accordo per un triennale col club cinese, ma il Real Madrid tentenna per le condizioni economiche: inizialmente ai blancos erano stati offerti 20 milioni di euro, ora la proposta sembra essere salita a 22, ben lontani dai 101 che il Real oagò al momento dell’acquisto del gallese.

La nostra opinione: quando fai capire chiaramente che un tuo giocatore è fuori rosa, inevitabilmente lo svaluti, perché gli altri club sanno che vuoi liberartene e quindi tirano a ribassare il prezzo. E’ successo all’Inter con Icardi e Nainggolan e sta succedendo al Real Madrid con Bale, che da quotazione Transfermark varrebbe ancora 60 ilioni di eruo, ma che a quanto pare sarà svenduto òper un terzo del suo valore, pur di chiudere questa sofferente telenovela. In ogni caso, se già non si era integrato a Madird, ci chiediamo come Bale possa riuscire ad ambientarsi in Cina e resisterci per tre anni.

