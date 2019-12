Edicola: Kulusevski-Juventus, è fatta! Milan su Todibo, Napoli su Lobotka

Juventus, colpo Kulusevski: è fatta, affare da oltre 40 milioni

E’ una notizia già arrivata ieri in serata ma che si prende ovviamente tutte le prime pagine dei 3 quotidiani sportivi nazionali: Gazzetta, CorSport e Tuttosport. E’ Dejan Kulusevski il rinforzo della Juventus. Un affare da 35 milioni secchi all’Atalanta più 10 di eventuali bonus (di cui 5, affermano varie fonti, molto difficili da raggiungere). Un contratto che lo svedese firmerà fino al 2024 con ingaggio da 2,5 milioni all’anno. Il giocatore dovrebbe finire la stagione al Parma, ma non è escluso che la Juventus con un colpo ulteriore riesca a forzare subito la cessione in caso di richiesta da parte di Sarri.

La nostra opinione. Un grande colpo dei bianconeri, che si aggiudicano il giocatore fin qui sorpresa del campionato. Un talento vero e un giocatore moderno che può fare comodo alla Juventus già da subito, visto lo scarso impatto dei due rinforzi arrivati in estate Ramsey e Rabiot. Ma soprattutto per i bianconeri finalmente un giocatore giovane e di prospettiva: dopo i tanti affari a parametro zero – di cui tanti vicino ai 30 o comunque come incognite a livello fisico – la Juventus si porta via un classe 2000.

Milan-Todibo, è quasi fatta: accordo col Barcellona

Già accennata ieri, trova spazio proprio sulla Gazzetta dello Sport un’ulteriore conferma: c’è l’accordo tra il Barcellona e il Milan per il terzino francese Todibo. Il club blaugrana è convinto che a San Siro si scoprirà il valore del giocatore. Si attende solo il sì del diretto interessato al suo prestito: le cifre raccontano di un prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni.

La nostra opinione. Nel ruolo di terzino destro al Milan serve senza dubbio un rinforzo: Conti e Calabria per differenti motivi non hanno fin qui convinto. Quella dei rossoneri è una scommessa: un giocatore giovane in una squadra che comunque sta facendo fatica. Con Theo Hernandez però Maldini ci ha visto lungo; i rossoneri sperano da questo punto di vista di ripetere tale mossa. E’ comunque un affare che se confermato a queste cifre e con questa formula non porta al Milan nessun tipo di rischio.

Napoli-Lobotka, ci siamo: accordo a un passo

Anche questa è una notizia che rimbalza su tutti e 3 i quotidiani sportivi: è sempre più vicina la fumata bianca all’arrivo del centrocampista Lobotka. Gli emissari dei due club si sono incontrati a Madrid: al Celta 3 milioni subito e 17 a giugno; al giocatore un contratto di 5 anni a 2 milioni di euro a stagione.