Edicola: l'arrivo di Sarri apre al ritorno di Higuain, Maldini in bilico al Milan

Il progetto Sarri rilancia Higuain?

Per Tuttosport il quadro che si sta delineando alla Juventus è chiaro: l’arrivo di Maurizio Sarri al posto di Massimiliano Allegri è più che probabile e questo apre nuovi scenari di mercatom, tra cui l’ipotetico ritorno di Gonzalo Higuain, in prestito con diritto di riscatto proprio al Chelsea di Sarri e che potrebbe quindi rientrare nei ranghi bianconeri.

La nostra opinione: il quotidiano torinese è ottimista a proposito di questa eventuale operazione, bisogna però considerare che Higuain nell’ultima stagione ha avuto parecch problemi e non dà particolari garanzie. Benché il suo rapporto cn Sarri sia buono, questo non basta a dare garanzie di rendimento alto e il rischio di reinserirlo in rosa è che poi non regga il confronto con gli altri compagni di reparto e vada verso un’altra cessione in prestito a gennaio, con lo spettro della minusvalenza sempre in aqgguato.

Verso il nuovo Milan, anche i dirigenti rischiano: Maldini in discussione

Secondo la Gazzetta dello Sport, il Milan in forte crisi starebbe vagliando tutte le ipotesi per una rifondazione più solida. Intanto l’indiziato numero 1 per le lacune a livello gestionale sarebbe Leonardo, ma nemmeno Paolo Maldini può dormire sonni tranquilli: il suo ruolo non sarebbe stato abbastanza incisivo e quindi si penserebbe a un ricollocamento meno operativo e più d’immagine all’interno del club.

La nostra opinione: la storia di Maldini col Milan è decisamente tormentata. Trattato malissimo al suo addio al calcio giocato, è tornato da dirigente con un’altra proprietà alle spalle, ma le cose a quanto pare non sono migliorate. In ogni caso essere un capitano storico, una bandiera della società non è automaticamente garanzia di riuscita in un ruolo dirigenziale, perciò se Maldini vuole restare al Milan per portare avanti la storia le due parti dovranno valutare attentamente (una volta per tutte) quale sia la soluzione migliore per evitare traumi.

Sergio Ramos verso l’addio al Real Madrid: i possibili sostituti

Il Real Madrid e Sergio Ramos stanno per dirsi addio dopo tanti anni. AS ipotizza quindi quali possano essere i nomi per sostituirlo e sono diversi: Kalidou Koulibaly, Matthijs De Ligt, Virgil Van Dijk, José Gimenez tra i principali, con altri candidati che però interessano meno.

La nostra opinione: l’addio di Ramos sarà sicuramente doloroso. Dopo 14 stagioni con la camiseta blanca e tanti titoli vinti insieme, sarà difficile trovare qualcuno che possa reggere il confronto, sia a livello tecnico sia a livello di carisma, di un giocatore così incisivo. Di certo i merengue sanno come fare il mercato e i nomi ipotizzati dal quotidiano spagnolo sono sicuramente tutti validi, anche se ognuono di loro dovrà passare un esame difficile una volta insiediatosi al Real.

