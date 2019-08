Edicola: l'asse Juventus-Roma-Inter per l'affare Higuain-Dzeko è più complesso che mai

Cancelo al City, l’affare si blocca per lo stipendio di Danilo

Per la Gazzetta dello Sport, la trattativa per portare Joao Cancelo al Manchester City si è bloccata. A frenare il passaggio del portoghese dalla Juventus all’Inghilterra ci sarebbe lo stipendio di Danilo, che sarebbe l’uomo da scambiare con i Citizens: Danilo prende più di cinque milioni, Cancelo invece tre.

La nostra opinione: Cancelo è una delle richieste dirette di Pep Guardiola, quindi è chiaramente nell’interesse di tutti trovare un accordo per lo scambio. Resta però il fatto che due milioni di differenza all’anno per lo stipendio non sono pochi e d entrambe le parti, l’agente di Danilo e la Juventus, dovranno intraprendere la strada del compromesso: la società torinese dovà alzare l’offerta, il giocatore accettare di ridursi lo stipendio. Altrimenti l’operazione non vedrà una conclusione.

L’intrico dell’asse Juventus-Roma-Inter per Dzeko-Higuain si complica

Gonzalo Higuain è un obiettivo della Roma, la Juventus l’ha messo sul mercato: e quindi il problema qual è? E’ che al momento il Pipita, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, non è convinto del trasferimento nella capitale e quindi è tutto fermo anche sul fronte Inter. Questo perché i nerazzurri vorrebbero Edin Dzeko, ma se non arriva l’argentino, i giallorossi non lascerebbero più partire il bosniaco.

La nostra opinione: la situazione sembra abbastanza intricata, anche perché in questo caso chi rischia di rimetterci più di tutti è l’Inter, che vuole Dzeko già da un po’. La Roma ha provato anche a rinnovargli il contratto, ma lui non vuole, quindi il segnale è chiaro, ma la Roma sarebbe disposta a tenerlo anche senza rinnovo, rischiando di perdrerlo poi a parametro zero alla naturale scadenza. Per la Juventus Higuain è ormai una riserva, di lusso ma pur sempre riserva, e se dovesse arrivare Lukaku lo sarebbe ancora di più. Forse la prospettiva di diventare titolare alla Roma potrebbe stuzzicarlo, ma è probabile che il Pipista stia aspettando di vedere che cosa succede con Paulo Dybala prima di decidere.

Anche il Real Madrid cerca Bruno Fernandes

Secondo AS, il Real Madrid si è insierito nella trattativa per l’acquisto di Bruno Fernandes. Il centrocampista dello Sporting Lisbona è obiettivo sia del Manchester United, sia del Tottenham, ma ora anche i blancos lo vorrebbero acquistare e sarebbero pronti a presentare l’offerta già la prossima settimana.

La nostra opinione: si parte da una base di 70 milioni, quindi non poco, anche se a quanto pare la società lusitana non è disposta a liberare con tanta facilità il giocatore. L’unica speranza che il club madrileno ha di poterla spuntare è il fatto che l’intermediario sarebbe Jorge Mendes, che con la società merengue ha da sempre buoni rapporti e che potrebbe quindi trovare la chiave di lettura giusta per intavolare la trattativa.

