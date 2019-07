Edicola: l'Inter alla stretta per Barella e Lukaku, la Juve pensa a Darmian al posto di Cancelo

Inter alla stretta per Lukaku e Barella

L’Inter di conte fa sul serio. Come riportano i nostri quitidiani sportivi, in primis la Gazzetta dello Sport, l’Inter sarebbe alle strette finali sia per Barella, sia per Lukaku. La trattativa col Cagliari ormai è in dirittura d’arrivo ed entro la fine della settimana si dovrebbe vedere la luce in fondo al tunnel; quella col Manchester United è un po’ più complessa, per l’alta richiesta dei Red Devils, che vorrebbero monetizzare attorno agli 80 milioni.

La nostra opinione: ormai per Barella manca davvero soltanto l’ufficialirà. E’ stato detto in tutti i modi ce è praticamebte fatta, perciò salvo stravolgimenti clamorosi e del tutto imprevedibili l’affare si chiuderà alla svelta e senza particolari intoppi. Più complesso il discorso per il belga, che è un chiaro obiettivo di mercato da giorni, ma costa effettivamente tanto e la società dovrà trovare il modo di avanzare un’offerta soddisfacente e magari dilazionabile, esattamente come dovrebbe accadere per la stellina dei sardi, in alternativa a un prestito oneroso con riscatto.

Se Cancelo va via dalla Juventus, ecco Darmian

Il nodo del mercato per la Juventus, al momento, è l’affare de Ligt. La trattativa per il difensore olandese, però, al momento è in stallo e quindi è ferma anche quella per la cessione della “vittima sacrificale” Cancelo: il portoghese sarebbe venduto per fare cassa con una richiesta tra i 55 e i 60 milioni di euro. Per il Corriere dello Sport il suo naturale sostituto (perché qualcuno in quella posizione serve) sarebbe Matteo Darmian.

La nostra opinione: prima di fare qualsiasi tipo di ipotesi, bisogna vedere come si evolve la questione de Ligt. In ogni caso, Cancelo ormai sembra davvero in partenza e molte squadre lo vorrebbero; sostituirlo sarà comunque uno degli obiettivi, nel caso, anche se Darmian potrebbe non essere l’unica opzione, ma si potrebbe optare per la soluzione “interna” riadattando qualcuno dei giocatori già in rosa, come per esempio il versatile cuadrado.

Leonardo: Mbappé resterà? Non faccio promesse campate in aria

Tornato al PSG come direttore sportivo dopo la nuova parentesi al Milan, Leonardo rilascia una lunga intervista a Le Parisien in cui parla di tante cose, tra cui anche di Kylian Mbappé e del suo futuro. E il ds è molto chiaro a proposito del possibile rinnovo del costoso gioiello del club parigino:

Non faccio mai promesse. Per due ragioni: la prima è che non sono io quello che fa tutto in questo club; il secondo, non voglio fare una promessa campata in aria, senza essere certo di poterla mantenere. L'unica cosa che mi interessa è il concreto, è oggi.

La nostra opinione: il futuro di Mbappé è molto nebuloso, al contrario è apprezzabile l’onestà intellettuale di Leonardo. E’ evidente che in questo momento non ci sono i presupposti per fare programmi a lungo termine che riguardino il giocatore: più volte si è parlaro di una sorta di malumore da parte del francese e, al di là del suo costo esorbitante, Mbappé è un giocatore che ha mercato. Bisognerà anche vedere come si evolverà la questione Neymar prima di capire come si muoverà il club.

