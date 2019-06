Edicola: L'Inter offre 60 milioni per Lukaku, a rischio dil rinnovo di Kean con la Juventus

Inter, c’è l’offerta per Lukaku

Per la Gazzetta dello Sport l’Inter avrebbe avanzato un’offerta per Romelu Lukaku. Il club lo vorrebbe con sé già in ritiro e avrebbe pronti 60 milioni di euro da dare al Manchester United per accontentare mister Antonio Conte.

La nostra opinione: i tempi sono stretti e a quanto pare tra le due società non c’è particolare intesa, perché i Red Devils non vorrebbero andare incontro a una minusvalenza, avendo pagato il belga 85 milioni quando lo prelevarono dall’Everton. Il termine ultimo è il 7 luglio, perciò ci sono due settimane per intavolare il discorso e incanalarlo nella giusta direzione.

Kean in bilico dopo la bravata con l’Under 21

Moise Kean con l’Under 21 l’ha combinata grossa. Il ragazzo ha già pagato nell’immediato partendo dalla panchina nella partita contro il Belgio, ma certi atteggiamenti purtroppo creano immediatamente un marchio e così la Juventus, che stava trattando il rinnovo fino al 2024, secondo il Corriere dello Sport avrebbe tirato il freno a mano e ci starebbe ripensando. E Tuttosport rilancia dicendo che potrebbe addirittura rientrare nell’affare De Ligt.

La nostra opinione: purtroppo in Italia sono tutti un po’ stanchi degli atteggiamenti già visti con personaggi come Cassano e Balotelli, quindi le società da un po’ di tempo a questa parte ci vanno cauti con gli intemperanti. Difficilmente ormai si tollerano i colpi di testa che non siano quelli fisici in campo e a questo punto sarà determinante l’opinione di Sarri per capire quale sarà il futuro del ragazzo, che comunque ha già chiesto scusa.

Ceballos non si vende per meno di 50 milioni

Per AS il mondo del calcio è pronto a fare follie per il giovane Dani Ceballos, centrocampista che sta incantando agli Europei Under 21 con la maglia della Spagna. Il Real Madrid, proprietario del suo cartellino, non sarebbe però disposto a venderlo per meno di 50 milioni di euro.

La nostra opinione: puntare sui giovani è sempre un buon proposito, anche se pare che Zidane non abbia molta intenzione di puntare sul ragazzo. Il club vorrebbe tenerlo, ma potrebbe anche valutare l’opzione del prestito. Il prestito non sembra però soluzione gradita al ragazzo, che sogna di continuare a vestire la camiseta blanca. Chiaramente un giovane che arriva presto in un grande club è un po’ chiuso dai compagni più esperti e affermati, quindi sarà un caso da monitorare con attenzione.

