Edicola: l'Inter pensa a Cavani e Dzeko, la Roma sostituirebbe il bosniaco con Higuain

Se non arriva Dzeko, l’Inter ripiega su Cavani

Per la Gazzetta Sportiva, Edin Dzeko continua a essere uno degli osservati speciali di Antonio Conte, il nuovo tecnico dell’Inter. Dzeko sarebbe l’obiettivo a breve termine per risistemare la rosa, ma esisterebbe anche un piano B nel caso in cui la trattativa con la roma non dovesse concretizzarsi: si tratta di Edinson Cavani, attualmente legato al PSG da un altro anno di contratto.

La nostra opinione: Cavani è un giocatore costoso. Al momento guadagna 14 milioni annui e la sua valutazione di mercato si aggira attorno ai 40 milioni di euro. Il PSG potrebbe anche chiederne di più, complicando la trattativa, ma sono anche che il Matador accarezza il sogno di tornare in Italia e i lunghi corteggiamenti a distanza da parte del Napoli sono sempre andati a vuoto per questioni di soldi. Nel frattempo, il primo obiettivo resta comunque il bosniaco, che di milioni ne costerebbe 20, ma che potrebbe anche ricevere un’offerta di rinnovo da parte del club giallorosso.

E intanto Higuain piace alla Roma...

In questo giro di valzer di attaccanti è coinvolto anche Gonzalo Higuain: questo è ciò che sostiene il Corriere dello Sport. Nel caso in cui partisse Dzeko, poi, si renderebbe più che mai necessario un rincalzo in attacco e il Pipita, che da tempo è considerato un esubero dalla Juventus, potrebbe essere il nome giusto.

La nostra opinione: Petrachi, a quanto sembra, è stato autorizzato dalla Juventus a trattare con l’argentino. Il rientro dal Chelsea in trionfo con le acclamazioni da parte dei tifosi, quindi, non ha convinto la dirigenza a tenere Higuain, che comunque è da sempre uno dei pupilli di mister Sarri. Bisognerà vedere, dunque, se il giocatore gradirà la destinazione e l’eventuale proposta economica che i giallorossi metteranno sul tavolo, poi si passerà agli accordi tra le società.

Pogba verso il Real Madrid dopo la partenza di Bale

Secondo diversi quotidiani esteri, tra cui As per la Spagna e il Mirror per l’Inghilterra, il trasferimento di Bale in Cina lascia un vuoto nella rosa del Rela Madrid che può essere colmato solo da Paul Pogba.

La nostra opinione: l’addio di Bale regalerà ai blancos un buon tesoretto da spendere e se Pogba è davvero l’obiettivo dovrà mettere in conto di investirlo tutto. Gli assalti al Polpo, infatti, nel tempo sono stati numerosi, ma il Manchester United ha delle pretese finanziarie piuttosto alte e per meno di 150 milioni di euro è difficile che i Red Devils si scomodino a tentare la trattativa.

L'articolo di As

L'articolo del Mirror