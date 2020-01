Edicola: l'Inter si avvicina a Moses, Piatek in uscita verso Germania o Inghilterra

L’Inter si avvicina a Moses

Per la Gazzetta dello Sport, ci sono movimenti positivi verso la chiusura per Moses. Il Chelsea avrebbe dato il suo benestare, il Fenebahce è d’accordo e Chelsea anche, perciò potrebbe arrivare a breve la fumata bianca e il giocatore essere a Milano già tra mercoledì e giovedì per le visite mediche.

La nostra opinione: il mercato dell’Inter è tutto concatenato. Mentre si aspetta l’ok per Eriksen, l’Inter si muove su altri fronti e la chiave è la cessione di Lazaro, che potrebbe andare al Newcastle. Partito lui, si può procedere con l’ingaggio di Moses, che arriverebbe in prestito con diritto di riscatto. Poi resta in sospeso la questione Politano-Spinazzola, ma prima bisogna sistemare i tasselli che stanno pian piano andando a posto da soli.

Offerte dall’estero per Piatek

Era arrivato come salvatore della patria, ora a quanto pare è un esubero che segna troppo poco: Krzysztof Piatek per il Corriere dello Sport è pronto a salutare il Milan dopo un innamoramento folle iniziale e tanta delusione dopo. Con l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic e l’ascesa di Ante Rebic, il polacco è sempre più chiuso e per lui ci sarebbero proposte dalla Germania e dall’Inghilterra.

La nostra opinione: ormai il tempo di Piatek al Milan sembra davvero scaduto, ma il giocatore è giovane (24 anni, soppiantato da un 38enne...) e ha bisogno di trovare la sua chance per riprendersi e riscattarsi. Sembra che voglia dare la preferenza a un club che gioca in Champions League, ma in questo momento forse non è il caso di fare scelte troppo sofisticate, concentrandosi di più su un club che possa dargli garanzia di continuità e di trovare un livello adatto al suo calcio attuale.

Il Liverpool ha nel mirino Timo Werner

Il Liverpool sta incantando in Premierl League, ma questo non impedisce al club di cercare qualche ritocco sul mercato. Così il club inglese, secondo il Mirror, avrebbe messo sul proprio taccuino, sotto la voce acquisti, Timo Werner, attaccante del Red Bull Lipsia, che però piace anche al Chelsea.