Edicola: l'Inter sogna Kroos, il Milan vira su De Paul mentre Muriel va alla Fiorentina

L'Inter sogna Kroos come assistman di Icardi

Toni Kroos, compagno di Modric al Real Madrid ormai da anni, secondo 'Il Corriere dello Sport' sarebbe diventato il primo obiettivo dell'Inter per la prossima estate nonostante una clausola rescissoria da 300 milioni di euro. Sarebbe lui il giocatore ideale per fare gli assist a Mauro Icardi...

La nostra opinione: la linea dettata sul calciomercato da Marotta è chiara. Niente acquisti di grido a gennaio per l'Inter che invece, nell'estate del 2019, si concentrerà su un grande colpo in grado di alzare notevolmente la qualità della rosa nerazzurra. Luka Modric, vincitore del Pallone d'Oro, tornerà di moda ma sarà difficile concretizzare la trattativa di cui si è parlato con insistenza l'estate scorsa. Problemi di cartellino e di ingaggio che si presenterebbero puntualmente anche con Toni Kroos. Perché il Real Madrid dovrebbe privarsene? Una suggestione, fantamercato e siamo solo al 31 dicembre. Attaccatevi forte.

Video - Modric Pallone d'Oro 2018: il coronamento di un anno da superstar tra Real e Croazia 01:29

Milan, ecco De Paul mentre Muriel va alla Fiorentina

La 'Gazzetta dello Sport' apre con le manovre del Milan e gli sviluppi sul fronte Muriel che sta per lasciare il Siviglia per far ritorno in Serie A. Il giocatore sembra che voglia rispettare la parola data alla Fiorentina. Per 'Tuttosport' i rossoneri virano su De Paul.

La nostra opinione: si procede verso il buon esito dell'operazione che porterebbe Muriel alla Viola, squadra che l'ha cercato per prima e con più insistenza anche dopo il colloquio con il suo agente. In effetti, alla formazione di Pioli, considerate le difficoltà di Simeone nel girone d'andata, serve una prima punta di peso mentre al Diavolo occorre principalmente qualità in mezzo al campo. De Paul, leader tecnico dell'Udinese, sarebbe un grande colpo: il ragazzo è pronto per una big.

Video - Gattuso loda Higuain e sprona Donnarumma: "Meno tempo sui social, più lavoro in palestra" 01:55

Ramsey alla Juve: accordo già raggiunto

Aaron Ramsey è vicinissimo a vestire la maglia della Juventus. Il centrocampista gallese, il cui contratto con l'Arsenal scade il 30 giugno del 2019, secondo 'Tuttosport' avrebbe infatti preferito la Vecchia Signora a PSG e Real Madrid. Le parti avrebbero addirittura già raggiunto un accordo sull'ingaggio con Ramsey che andrebbe a guadagnare 6,5 milioni di euro più bonus per i prossimi quattro anni.

La nostra opinione: il quotidiano torinese spiega anche che l'ingaggio potrebbe lievitare salendo addirittura fino a un massimo di 8 milioni di euro se Ramsey giocherà almeno il 70% delle partite in una stagione. Ci sembrano troppi anche se parliamo di un rinforzo che arriverebbe a parametro zero. L'affare ci ricorda quello che è avvenuto un anno fa per Emre Can: la Juventus dovrà nel caso versare un indennizzo agli agenti che stavolta dovrebbe aggirarsi intorno ai 9 milioni di euro dunque decisamente più basso rispetto ai 16 sborsati per il centrocampista tedesco. Madama, che si muove sempre in anticipo sulla concorrenza, conta di mettere l'accordo nero su bianco già nelle prime settimane di gennaio per evitare rilanci last minute da parte dei rivali.