Conte all'Inter: si inizia a trattare

Per la Gazzetta dello Sport, seppur in via preliminare, è stato avviato un dialogo nel quale i vertici della famiglia Zhang hanno preso atto delle richieste di Antonio Conte: un ingaggio da 10 milioni di euro netti a stagione, più di Massimiliano Allegri alla Juventus (7,5) e oltre il doppio dello stesso Spalletti (4).

La nostra opinione: raffreddatasi l'ipotesi di un clamoroso ritorno alla Juventus e sfumata la pista Manchester United, il tecnico pugliese sta selezionando le pretendenti e l'Inter rimane dunque la più accreditata, con il Milan dietro ma sempre vivo. Anche perché il rapporto tra Conte e l'ad nerazzurro Marotta è rimasto più che cordiale e questo può rappresentare un presupposto importante. L’ex allenatore bianconero attende il verdetto della causa in corso con il Chelsea, ma la società Inter, in attesa di chiudere la stagione con Luciano Spalletti (il cui addio costerebbe circa 25 milioni di euro lordi), ha le idee molto chiave. Conte è il primo obiettivo per ripartire, con la qualificazione alla prossima Champions League in tasca.

Icardi all'Atletico Madrid per 75 milioni?

Dalla Spagna arrivano conferme sull'inserimento dell'Atletico Madrid nella corsa a Mauro Icardi. L'affare, secondo il Corriere della Sera, potrebbe chiudersi a quota 75 milioni di euro per il cartellino dell’argentino a cui andrebbero 7 milioni netti più bonus a stagione (ora ne guadagna 4,5).

La nostra opinione: l’addio all’Inter di Icardi sembra segnato. Sarà tregua fino al raggiungimento dell’obiettivo Champions League ma la società sta pianificando un futuro senza di lui. Simeone, che con ogni probabilità saluterà almeno uno tra Griezmann e Diego Costa, avrebbe deciso di puntare sull'interista già cercato senza successo in passato. Con quei soldi l'Inter sistemerebbe definitivamente i conti con l'Uefa nei patti stabiliti con il settlement agreement e avrebbe le risorse per partire all'assalto dell'erede.

Roma, Pallotta dice no a 400 milioni

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, un fondo del Qatar avrebbe presentato a Pallotta un'offerta da 400 milioni di euro, ricevendo in cambio un secco 'no grazie' da parte del presidente capitolino

La nostra opinione: Pallotta lunedì ha smentito ogni contatto. Le parti in realtà si sarebbero date un appuntamento ai prossimi mesi per tornare a parlare di questo argomento. Il fondo di Doha, vicino al presidente del PSG Al Khelaifi, avrebbe manifestato l'intenzione di rilevare le azioni di maggioranza del club. Insomma, il futuro della Roma, tecnico e societario, è tutto da scrivere.