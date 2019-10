Edicola: l'ombra di Gattuso sulla panchina di Giampaolo, Milinkovic-Savic ha rinnovato

L’ombra di Gattuso su Giampaolo, se se ne va Maldini

Il Corriere dello Sport riporta un possibile retroscena che coinvolge il Milan. Gennaro Gattuso starebbe aspettando l’esonero di Marco Giampaolo per tornare sulla panchina rossonera, ma solo nel caso in cui se ne andasse anche Paolo Maldini, che non consentirebbe a Rino la totale autonomia nello svolgere il suo ruolo.

La nostra opinione: a quanto pare, Gattuso quest’estate, dopo un aggiornamento tecnico, ha rifiutato sia la proposta dello Spartak Mosca sia quella del Genoa, con la prospettiva di poter ripartire da dove aveva concluso la sua parentesi da allenatore, ma se tutto è vincolato a Maldini non è detto che il riappacificamento si concretizzi, perché non è così vincolante che l’eventuale esonero di Giampaolo implichi anche l’esclusione del dirigente.

Milinkovic-Savic ha già firmato il rinnovo

Secondo quanto riporta calciomercato.com, la Lazio e Sergej Milinkovic-Savic sarebbero già arrivati in gran segreto al prolungamento del contratto. Si parla di firma fino al 2024 con un accordo economico di 3 milioni più bonus.

La nostra opinione: il contratto del serbo era in scadenza nel 2023, quindi di fatto è stato rinnovato per un anno soltanto. L’ingaggio è sempre lo stesso e questo può solo significare che il giocatore sta bene lì dov’è e che non c’è alcuna voglia di cambiare.

Pochettino sogna il Tottenham per altri cinque anni

Il Mirror riporta notizie a proposito di Mauricio Pochettino. Il tecnico degli Spurs avrebbe detto in conferenza stampa:

" Per cinque anni e mezzo, in ogni singola conferenza stampa parliamo del mio futuro. Spero che ne parleremo ancora, significa che passeremo almeno altri cinque anni insieme. "

La nostra opinione: nonostante il tono scherzoso della frase, questa sembra a tutti gli effetti una dichiarazione d’amore al club londinese. Non sarebbe inusuale vedere il tecnico sedere sulla panchina degli Hotspurs per lungo tempo: del resto proprio in Inghilterra sir Alex Ferguson è stato un tecnico di una longevità e di una fedeltà impareggiabili.

