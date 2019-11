Edicola: la Juve offre Mandzukic e la Roma declina, Totti non vuole tornare

Totti: Anche con Friedkin non tornerò

La Gazzetta dello Sport riporta le parole di Francesco Totti a Radio Radio:

" Quando prendo un percorso lo porto a termine e se mi venissero a chiedere di tornare alla roma mi metterebbero in difficoltà, ma direi di no oer rispetto della mia esperienza. [...] Spero, ma dubito che quest’altro americano (Friedkin ndr) possa venire, perché quando metti le mani dentro capisci che cosa c’è nella Roma. [...] Nulla da togliere a Pallotta perché ognuno ha i suoi pensieri, ma io ora vado nella mia direzione "

Sembra dunque chiaro che l’ex bandiera giallorossa tornerà a ricoprire un ruolo nel club, anche con una nuova proprietà.

La nostra opinione: la Roma ha preso una strada chiara e difficilmente si torna indietro. L’”epurazione” dei rappresentanti più veraci della romanità come Totti, De Rossi e ora in parte anche Florenzi fa capire che la dirigenza ha dei piani precisi per il futuro. Se poi la dirigenza dovesse cambiare, Totti è stato il primo a far capire che non si può tornare indietro, a meno che la rotta non cambi totalmente.

Tweet: la prima pagina della Gazzetta dello Sport

La Juventus offre Mandzukic alla Roma, che rifiuta per il prezzo

Per il Corriere dello Sport la Roma è ancora alla ricerca di un vice Edin Dzeko e ci sarebbe stato un contatto con la Juventus, che avrebbe offerto Mario Mandzukic. A quanto pare, però, la Vecchia Signora chiede troppo per l’attaccante tedesco e così i giallorossi si sarebbero visti costretti a rifiutare.

La nostra opinione: Mandzukic è ancora un giocatore di alto livello, anche se alla Juventus non ha più spazio. E’ chiaro che per un cartellino così prestigioso la richiesta economica deve essere adeguata e quindi la Juventus sta tentando di limitare il più possibile la minusvalenza e di ricavare il massimo dalla cessione di un uomo che merita ancora di essere valutato al giusto prezzo e non svenduto.

Tweet: la prima pagina del Corriere dello Sport

Odegaard entrerà in prima squadra al Real Madrid a giugno

Per Marca, uno dei progetti per il mercato della prossima estate è quello di integrare Martin Odegaard in rosa. Attualmente il giocatore è in forza alla Real Sociedad, dalla quale dovrebbe sganciarsi solo a giugno del 2021, ma pare che le buone relazioni tra i due club possano accelerare il processo.

La nostra opinione: Odegaard è giovane (compirà tra poco 21 anni) e sicuramente può rientrare in un progetto a lungo termine per i blancos. Di certo bisognerà vedere che forma vorrà dare Zinedine Zidane alla rosa, visto che già ci sono giocatori in esubero che dovranno essere ceduti, ma per alcuni è possibile che si provveda anche a partire da gennaio.

L'articolo originale