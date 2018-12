Edicola: La Juventus dà l'ok a Milan e Chelsea per l'affare Higuain. Quagliarella-Samp fino al 2020

Juventus, c’è il benestare allo scambio Milan-Chelsea per Higuain

L’indiscrezione più interessante di mercato della giornata natalizia, la regala Sportmediaset che si sbilancia e sottolinea come la Juventus abbia dato il proprio benestare al passaggio di Higuain dal Chelsea al Milan già a gennaio. Secondo i bianconeri, un eventuale trasferimento a Londra del Pipita alzerebbe le chance che il club riceva i 36 milioni di euro del riscatto fissati la scorsa estate. Ora non resta altro che Milan e Chelsea trovino un accordo da qui al 31 gennaio, due le vie possibili: scambio di prestito per sei mesi Higuain-Morata, riscatto del Milan a giugno e cartellini di Higuain e Morata ceduti alla pari oppure l'argentino al Chelsea in prestito con la libertà di scegliere a giugno se riscattarlo o meno e Morata in rossonero per 18 mesi sempre in prestito.

La nostra opinione: Il possibile scambio Higuain-Morata sarà certamente una delle trattative più calde del mercato di gennaio ma trovare “la quadra” non sarà assolutamente semplice, nè facile. Come ha evidenziato anche Gattuso alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, il Chelsea in questi anni non ha mai speso simili cifre per giocatori di 31-32 anni e se avesse voluto accontentare Sarri, lo avrebbe fatto già la scorsa estate. Inoltre il Milan non avrebbe la certezza matematica che Morata, autore di soli 22 gol nelle sue due stagioni londinesi, possa risolvere i problemi offensivi del Diavolo e garantire, da subito, un rendimento migliore in termini realizzativi di quello che ha garantito Higuain, fino a questo momento. Perché l’affare decolli, a nostro avviso, è necessaria una netta presa di posizione di Higuain nei prossimi giorni e che il Chelsea inserisca nella trattativa anche un’altra pedina (o Fabregas, o un difensore come Christensen)... Comunque vada il fronte è caldo e gli aggiornamenti sull’asse Milano-Londra nei prossimi giorni/settimane non mancheranno.

Quagliarella-Sampdoria: rinnovo ufficiale fino al 2020

Massimo Ferrero lo aveva preannunciato qualche settimana dopo la doppietta contro il Bologna e l’annuncio ufficiale è arrivato proprio la mattina di Natale: Fabio Quagliarella continuerà ad essere il bomber e capitano della Sampdoria fino al 30 giugno 2020. Con un tweet sul proprio account ufficiale, la società blucerchiata ha comunicato il rinnovo con il 35enne attaccante di Castellamare di Stabia, timidamente accostato nelle scorse settimane anche al Milan, che dovrà rivolgersi altrove per trovare una nuova punta per gennaio.

La nostra opinione: Il prolungamento di Fabio Quagliarella è il più bel regalo natalizio che i tifosi sampdoriani potessero desiderare dal patron Ferrero. Protagonista di un’annata super (10 gol in 17 presenze, ben otto nelle ultime sette gare di campionato), Quagliarella dopo una carriera da ‘nomade’ del gol ha finalmente trovato una squadra nella quale sentirsi protagonista e poter sfoderare tutto il proprio talento. In nessun’altra squadra potrebbe avere la libertà d’azione e a 36 anni tornare a fare l’attaccante di scorta in una big avrebbe davvero poco senso. Meglio essere l’idolo incontrastato della tifoseria blucerchiata, provare a battere il record di marcature in una singola stagione (19 l’anno scorso) e perché no sognare un ritorno in Nazionale maggiore, da dove manca ormai da 3 anni e mezzo.

Gary Cahill verso l’Arsenal a gennaio

Accostato nelle scorse settimane anche al Milan, Gary Cahill secondo il Sun sarà il nuovo rinforzo della difesa dell’Arsenal. Il 33enne è ormai da tempo ai margini del Chelsea (Sarri lo ha impiegato solamente una volta in Premier League in questa annata) e piace ad Arsenal, Southampton, Aston Villa e Sheffield Wednesday: i Gunners però (che a gennaio quasi certamente firmeranno anche il 23enne Calero del Valladolid, sarebbero in vantaggio sulla concorrenza e avrebbero il gradimento dell’ex capitano della Nazionale inglese.

La nostra opinione: I Gunners stanno disputando un’ottima stagione ma un elemento d’esperienza in difesa può sempre fare comodo. Trattativa da seguire con attenzione.