Edicola: la Juventus insiste per Icardi e offre Matuidi. Neymar-Barcellona: tutte le cifre

La Juventus non molla Icardi: offerto Matuidi all'Inter

Secondo Tuttosport, nonostante il mercato sia agli sgoccioli e il giocatore abbia ribadito per l'ennesima volta la sua intenzione di rimanere all'Inter, la Juventus non molla la pista Icardi. Le parole di Nedved - riportate dal quotidiano torinese - sono emblematiche: "Può ancora succedere qualsiasi cosa". E infatti, per tentare un ultimo assalto all'ex capitano nerazzurro, i bianconeri sembrano intenzionati a mettere sul piatto Blaise Matuidi, uno dei tanti esuberi nella rosa di Maurizio Sarri.

La nostra opinione. Più passano i giorni e più la possibilità che Icardi lasci l'Inter diventa remota. Detto questo, l'unica eventuale destinazione verosimile del giocatore (almeno in Italia) appare proprio la Juventus. Interessante la mossa dei bianconeri di inserire Matuidi nell'operazione come parziale contropartita tecnica: un giocatore come il francese si sposerebbe perfettamente con il calcio di Antonio Conte e l'Inter avrebbe inoltre a disposizione un tesoretto per tentare l'assalto a un'altra punta.

Neymar-Barcellona: i dettagli economici dell'operazione

Non è ancora cosa fatta, ma poco di manca. Il ritorno di Neymar al Barcellona, a distanza di 2 anni dal clamoroso trasferimento al PSG per 222 milioni di euro, sembra finalmente in dirittura d'arrivo anche se, giustamente, La Gazzetta dello Sport sottolinea che in un'operazione del genere un intoppo può emergere in maniera rapida. L'idea di PSG e Barça è quella di non discostarsi troppo dalla cifra monstre dell'estate 2017. I catalani dovrebbero quindi sborsare una quota in contanti compresa tra i 130 e i 150 milioni di euro oltre ai cartellini di Rakitic, Todibo e Dembelé. Quest'ultimo, tuttavia, non appare per nulla convinto di volare a Parigi ed è questo il motivo per cui non si è ancora arrivati alla fumata bianca.

La nostra opinione. Discutere il valore di Neymar è impossibile. Eppure, guardando la rosa del Barcellona, la sensazione è che alla squadra di Valverde serva qualcosa di diverso per rinforzarsi (vedi centrocampo o difesa). Senza considerare che l'arrivo di Neymar provocherebbe un terremoto nello spogliatoio: ci sarebbero, infatti, 4 campioni per 3 posti (Messi, Griezmann e Suarez oltre al brasiliano) e inevitabilmente qualcuno dovrà rimanere fuori. Che l'avventura del Pistolero in Spagna stia per concludersi?

Il Milan tenta il colpo in attacco: idee Mariano Diaz e Depay

Sul Corriere dello Sport trovano spazio le manovre di mercato del Milan, alle prese con il caso Correa che non intende sbloccarsi. Il club rossonero avrebbe individuato in Mariano Diaz il profilo adatto: il 26enne attaccante spagnolo naturalizzato dominicano ha anche un costo accessibile (20 milioni) e il Real Madrid potrebbe acconsentire a lasciarlo partire in prestito. Sempre viva anche l'idea Depay, ma in questo caso il prezzo raddoppia (il Lione chiede 40 milioni). Da scartare, infine, l'ipotesi Everton: il Gremio non imbastisce alcuna trattativa per meno di 50 milioni.

La nostra opinione. Così come strutturata ora, la rosa del Milan non è completa e soprattutto non appare adatta a puntare al quarto posto. L'eventuale innesto di una seconda punta potrebbe certamente migliorare le cose. Vista l'impossibilità (almeno finora) di arrivare a Correa, tra i giocatori accostati ai rossoneri Mariano Diaz sembra - per età, caratteristiche e costo dell'operazione - il profilo migliore. L'attaccante del Real Madrid ha 26 anni, al Real non ha spazio, e in una squadra come quella di Giampaolo potrebbe avere un buon impatto.