Edicola: Mandzukic pensa allo United, Skriniar piace in Spagna, il Barça lavora sul caso Messi

Mandzukic-Juve ai titoli di coda: si ripensa allo United

Per la Gazzetta Sportiva, la parabola discendente di Mario Mandzukic alla Juventus è arrivata al minimo storico e tutto va verso la fine del rapporto, già a gennaio. Con allenamenti separato dal resto della squadra e la certezza di essere definitivamente fuori rosa, l’attaccante starebbe ripensando al Manchester United già rifiutato la scorsa estate.

La nostra opinione: se il croato riuscisse a trovare una soluzione di prestigio già a gennaio, sarebbe un bene per tutti. Per la Juventus, perché sta pagando un giocatore di alto profilo che ormai non rientra più nei piani della società; per il giocatore, perché si sta parlando comunque di un attaccante di razza che si è sempre rivelato un serio professionista, ha fatto tanti sacrifici per la Juventus e merita di trovare una collocazione che sia degna delle sue indiscusse qualità

Skriniar verso la Spagna: piace a Real e Barcellona

Per il Corriere dello Sport l’Inter già a gennaio dovrà respingere gli assalti di Real Madrid e Barcellona per uno dei suoi uomini chiave: Milan Skriniar. Entrambi i club hanno bisogno di rinforzi in difesa e hanno individuato nello slovacco il nuovo nome per cui accapigliarsi.

La nostra opinione: il giocatore ha già rinnovato il contratto con i nerazzurri e a gennaio sembra più probabile che il club milanese si dedichi a movimenti in entrata più che in uscita, perciò l’assalto potrebbe ripoporsi a giugno, quando ci sarà più tempo per ragionare e risistemare la rosa. E allora sarà più facile fare valutazioni, anche sulla base delle offerte delle due spagnole, che sono sempre molto generose.

Abidal sul caso Messi: Stiamo parlando con gli agenti per chiudere la questione

Eric Abidal, direttore sportivo del Barcellona, concede un’intervista a Sport in cui rivela che il club sta facendo di tutto per rinnovare il contratto con Lionel Messi. Attualmente la situazione è in stallo, con la Pulce che non sembra intenzionata ad andare avanti alle condizioni proposte, ma qualcosa si muove:

" Per noi è un giocatore chiave. Ha questa opzione per rescindere il contratto, però so che il presidente sta parlando con i suoi rappresentanri per chiudere il caso una volta per tutte. Speriamo che resti molti anni e credo che sarà così. Sarà una decisione di Leo; e come dice lui, il Barça prima di tutto. È il migliore "

La nostra opinione: sinceramente non riusciamo a immaginarci un Barcellona senza Lionel Messi. C’è una fiaba a lieto fine che ha creato questo connubio, connubio che ci sembrava inscindibile visto il passato e soprattutto con il sogno romantico che qualche vera bandiera nel calcio contemporaneo esista ancora. Probabilmente la situazione si risolverà ancora con un bel finale, ma per il momento bisogna capire se l’allergia ai vincoli manifestata dall’argentino sia più o meno forte dell’amore e della gratitudine nei confronti di un club cui, metaforicamente, deve la vita.

