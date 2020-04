Edicola: Mario Götze e un possibile futuro in Italia tra Roma e Milan

Götze e un futuro in Italia: offerto alla Roma e al Milan

Mario Götze è sempre stato considerato un gioiellino, anche se, col tempo, il giocatore si è progressivamente svalutato rispetto alla vetta di 55 milioni toccata quando apparteneva al Bayern Monaco. Il tedesco, che a giugno avrà 28 anni, secondo la Gazzetta dello Sport è stato offerto al Milan e alla Roma. Al momento è tutto in fase embrionale.

La nostra opinione: Abbiamo volutamente omesso un particolare fondamentale per svilupparlo qui. Götze lascerebbe il Borussia Dortmund a parametro zero. Il suo contratto, infatti, scade a giugno e non ci sono stati rinnovi, per ora. Del resto, il Borussia ha voluto davvero bene all’attaccante, anche se poi ha dovuto “sopportare” infortuni a ripetizione e difficoltà a perdere peso da parte del giocatore. Chiaramente non è colpa sua, ma a volte ci sono rapporti che vanno interrotti per il bene di entrambe le parti. E magari Mario, in Italia e con nuovi stimoli, potrebbe ritrovare se stesso, la sua forma migliore e quell’efficacia che l’ha reso uno dei campioni del mondo nel 2014.

Juventus su Ferran Torres

E a proposito di Borussia Dortmund, per Tuttosport il club tedesco si prepara a un duello con la Juventus per Ferran Torres: il ventenne ha un contratto col Valencia fino al 2021, ma i tedeschi si stanno facendo insistenti e potrebbero bruiciare la Vecchia Signora come già fatto con Haaland.

La nostra opinione: Determinante, come spesso accade, sarà la volontà del giocatore. Da un lato c’è il Valencia, con cui non è escluso che si possa pensare a un rinnovo, dall’altro c’è la squadra in cui gioca Cristiano Ronaldo (e in cui si parla italiano e non tedesco, altro fattore da non trascurare), ma il terzo pretendente è un clib che garantirebbe all’ala un posto in squadra e continuità, avendo meno concorrenza da gestire.

Napoli versione restyling: si lavora sulla fascia sinistra

Il Corriere dello Sport analizza la situazione della fascia sinistra del Napoli e mentre, si aspetta di tornare in campo, la dirigenza avrebbe già messo giù un paio di nomi per ampliare la rosa. Si tratta di Junior Firpo, il dominicano quasi 24enne del Barcellona, e Kostas Tsimikas dell’Olympiacos, anche lui della stessa età. Con un’opzione su Marc Cucurella e Borna Barisic.