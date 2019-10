Edicola: Mazzarri appeso ad un filo. Il Torino pensa a Gattuso, Nicola o Prandelli

Torino, Mazzarri appeso ad un filo

Dopo il poker incassato per mano della Lazio, il patron granata Urbano Cairo ha avuto un lunghissimo colloquio con Walter Mazzarri e il suo vice Fustalupi nella pancia dell'Olimpico. La classifica, dopo 10 giornate, piange: 11 punti, 5 sconfitte e 16 gol subiti sono un deludente ruolino di marcia. Il presidente ha ribadito la fiducia al tecnico in vista del derby contro la Juventus del prossimo weekend ("Lui non è in discussione"), ma sullo sfondo secondo Tuttosport restano Rino Gattuso, Davide Nicola e Cesare Prandelli.

La nostra opinione: due punti in 5 partite sono un bottino misero, ma il presidente Cairo fa bene a rinnovare la fiducia almeno fino allo stracittadina della Mole. Un calo di condizione fisica può essere giustificato da un inizio di stagione anticipato per gli impegni dei preliminari di Europa League, ma questo non deve essere un alibi per i risultati di questo periodo. La sensazione è che la sfida contro Sarri sia decisiva almeno dal punto di vista del gioco e dell'atteggiamento: se anche questi due aspetti mancheranno, l'allenatore toscano farà la fine del suo predecessore Mihajlovic che a inizio gennaio 2018 lasciò i granata proprio dopo il derby. Un profilo come Gattuso, nel caso, sarebbe perfetto per ridare stimoli ad una squadra scarica negli ultimi tempi.

Verratti-Psg: il matrimonio si prolunga fino al 2024

Marco Verratti ha trovato l'accordo per prolungare la sua esperienza parigina per altre tre stagioni. Un amore iniziato nel 2012 quando arrivò all'ombra della Tour Eiffel dal Pescara. Le cifre dell'affare? 10 milioni all'anno, 4 in più rispetto all'attuale contratto, come anticipato dalla Gazzetta dello Sport.

La nostra opinione. Un aumento in linea con il prestigio e il peso in campo del centrocampista azzurro che compirà 27 anni tra 5 giorni. Finora Tuchel lo ha utilizzato quasi sempre, accumulando mille minuti tra Ligue 1 e Champions League. Verratti inoltre fa parte del gruppo dei cinque saggi, con il capitano Thiago Silva, Marquinhos, Cavani e Mbappé, con cui il tecnico francese si interfaccia quasi quotidianamente per gestire lo spogliatoio. Da una prospettiva italiana l'unico rammarico sarà non vederlo sui campi della Serie A almeno per altre cinque stagioni, salvo clamorosi ribaltoni. Il calcio nostrano ha bisogno di talenti come lui.

Barça, Piqué rivela: "Ci siamo ritoccati lo stipendio per far tornare Neymar"

Nel programma televisivo El Larguero dell’emittente Cadena Ser, il difensore del Barcellona Gerard Piqué si è espresso sul possibile ritorno in blaugrana del brasiliano, sfumato la scorsa estate: “Ci siamo ritoccati il contratto così da gestire al meglio il fairplay finanziario e consentire al brasiliano di tornare da noi. Tutto può succedere nel calcio, per lui la porta resta aperta, più che abbassare il nostro stipendio si cercava una formula adeguata. Il presidente Bartomeu aveva, infatti, detto che andava bene, ma poi sono sorti altri problemi”.