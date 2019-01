Edicola: Milan, Elliott dà il via libera a Leonardo per trattare Piatek. Juve su Emerson Palmieri

La Juventus vuole Ramsey subito e pensa a Emerson Palmieri

In attesa di capire che cosa succederà con Higuain, la Juventus lavora su due tavoli distinti sul mercato, provare ad anticipare l’arrivo di Ramsey dall’Arsenal già a gennaio e trovare un laterale sinistro di difesa che possa sostituire Spinazzola (richiesto da Bologna ed altre società). Secondo il Tutto Sport venerdì Ramsey firmerà il contratto quinquennale che lo legherà al club bianconero. La Juventus però vuole anticipare a gennaio il suo arrivo e si lavorerà ai fianchi con l’Arsenal e l’agente del giocatore (a cui la Juve dovrebbe riservare almeno 9 milioni di euro di commissioni) per abbassare le pretese e far arrivare il gallese alla corte di Allegri la prossima settimana. Palmieri invece, stando alla Gazzetta dello Sport, è un’idea delle ultime ore: l’italo-brasiliano, ai margini del Chelsea e vecchio pallino di Paratici, può arrivare in uno scambio che potrebbe coinvolgere il 21enne Rogerio, mancino di proprietà del Sassuolo, che piace tanto a Sarri.

La nostra opinione : La Juventus proverà, fino all’ultimo giorno utile di questo mercato di gennaio, ad arrivare a Ramsey ma se l’Arsenal non troverà una sponda dall’entourage del giocatore o dallo stesso gallese è difficile che i Gunners si privino a cuore leggero di un giocatore in uscita ma ancora funzionale per il progetto tecnico di Unai Emery, che è alle prese con il caso Ozil, ormai pressoché ai margini del club Gunners. Di sicuro la Juventus non scucirà troppi soldi per anticipare l’arrivo di un giocatore che ha già in pugno. Riguardo ad Emerson Palmieri, molto dipende dalle condizioni di Spinazzola. Qualche giorno fa Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, ha escluso un uscita del laterale ex Atalanta. L’idea di uno scambio Rogerio-Palmieri però non è da sottovalutare con il Sassuolo che magari potrebbe rimpiazzare l’uscita del brasiliano con Spinazzola. 15 giorni però saranno sufficienti per far maturare tale situazione?

Milan, Leonardo ha il sì di Elliott per trattare Piatek ma servono 40 milioni...

E’ Krzysztof Piatek il sostituto individuato dal Milan per prendere il posto di Gonzalo Higuain. Secondo la Gazzetta dello Sport nelle ultime ore c’è stato il primo contatto ufficiale fra Leonardo e Preziosi per trovare la formula giusta per far decollare l’affare. I rossoblù però valutano il giocatore non meno di 40 milioni più bonus. E occhio all’asta perché dalla Spagna, rilanciano le indiscrezioni di un Real Madrid molto interessato al numero nove genoano.

La nostra opinione: Una Supercoppa e poi dirsi addio. Sembra questo ormai il destino scritto di Gonzalo Higuain, sempre più lontano dal Milan e con la testa sempre più diretto verso il Chelsea. Anche la Juventus fa il tifo affinché la trattativa Pipita-Chelsea si tramuti in realtà, a patto che i Blues garantiscano l’obbligo di riscatto a fine prestito alle stesse cifre pattuite l’estate scorsa col Milan (36 milioni di euro). Il problema per i rossoneri è trovare un bomber capace di non far rimpiangere il Pipita e garantire un considerevole numero di gol nella rincorsa al quarto posto: Piatek può essere il nome giusto, soprattutto per il rapporto d’amicizia che lega i due club, per la possibilità di poter far abbassare il prezzo inserendo qualche contropartita tecnica e per la volontà del polacco, che vedrebbe di buon occhio il trasferimento immediato in rossonero. Se è reale però l’interesse del Real Madrid, per il Milan questa volta potrebbe non bastare architettare un’affare sulla base del prestito con obbligo di riscatto. Staremo a vedere ma di certo Piatek è uno dei nomi che animeranno queste ultime due settimane di mercato.

Stuani, ultima idea per l’attacco del Barcellona

Il Mundo Deportivo apre la propria edizione con l’indiscrezione che parla di un possibile arrivo di Christian Stuani al Barcellona a gennaio. Il bomber del Girona ha una clausola abbordabile da 15 milioni di euro e potrebbe essere l’attaccante di scorta che serve ai blaugrana.

La nostra opinione : Nonostante i 32 anni suonati, Stuani sta vivendo una nuova giovinezza al Girona. L’uruguaiano ha segnato 12 gol in 17 gare in questa stagione e ha una clausola abbordabile per i blaugrana che dopo aver salutato El Haddadi hanno bisogno di un attaccante affidabile che possa uscire dalla panchina. Trattativa da seguire attentamente.