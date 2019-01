Edicola: Icardi-Inter, è il momento dell'incontro. Il Napoli insiste per Kouamé, il Genoa non molla

Oggi primo contatto Inter-"Icardis": verrà fissato l'incontro

Secondo "Tuttosport" e "Corriere dello Sport" è giunto finalmente il momento dell'incontro tra l'Inter - nella persona di Beppe Marotta - e Wanda Nara: argomento di discussione, ovviamente il rinnovo di Mauro Icardi.

La nostra opinione: Le schermaglie social e le dichiarazioni un po' troppo "strombazzate" di Wanda sono solo quello che emerge, ma sotto sotto l'Inter lavora al rinnovo del suo capitano, che - lo sanno tutti, dirigenti compresi - prende ancora troppo poco rispetto a ciò che produce. Lo sanno loro, lo sanno anche gli "Icardis", come ormai sono soprannominati. La sensazione da fuori è che tutti vogliano rinnovare e rimanere all'Inter insieme: magari con modi e tempi un po' fuori dai canoni comuni del calciomercato, ma - si sa - i tempi cambiano. E anche il calciomercato si deve adattare alla spinta dei social.

Kouamé per ora non si muove: Napoli (e Juventus) in attesa

Giorgio Perinetti ha parlato della situazione di Kouamé a RMC Sport: "E' un giocatore che De Laurentiis ha chiesto a Preziosi, ma per ora è una manifestazione di interesse. Il giocatore non si muove a gennaio, ne riparleremo per la prossima stagione". Secondo il Mattino, oggi De Laurentiis potrebbe accelerare (per giugno).

La nostra opinione: La volontà del Genoa sembra quella di tenere il giocatore in questa finestra di mercato, visto che anche Piatek potrebbe partire (il Milan ci sta provando subito): dopotutto perdere entrambe le punte titolari potrebbe portare a qualche squilibrio, anche se Preziosi non è nuovo ai "ribaltoni". Giusto così, anche perché il ragazzo si deve confermare - dopo un buon inizio - senza forzare troppo i tempi. L'esame con una "big" si può rimandare a settembre (prossimo).

Chi ha 112 milioni per Hazard? Real Madrid in prima linea

La "notizia" vera e propria l'hanno fatta uscire ieri i giornali inglesi, oggi ripresi dai quotidiani spagnoli e non solo: il Chelsea ha fatto il prezzo per Hazard, se il Real lo vuole deve versare 112 milioni di euro ai Blues.

La nostra opinione: Diciamo Real perché il messaggio verso la Spagna è abbastanza chiaro: se c'è qualcuno in pole position per il calciatore belga quello è il Madrid, che barcolla quest'anno e non vuole fare altrettanto l'anno prossimo. 101 gol e 85 assist in 327 partite in maglia Chelsea hanno convinto la dirigenza Blanca a puntare su Eden Hazard per la prossima stagione. L'altra interpretazione che danno i quotidiani spagnoli è che Hazard si libererebbe gratis a fine 2020. A questo punto la domanda è: si può aspettare fino alla fine del prossimo anno per far cambiare rotta al Real? Probabilmente la risposta è "no".