Edicola: Milan, Gazidis vuole Pochettino al posto di Gattuso

Milan, Pochettino in cima alle preferenze

Secondo il Corriere della Sera, Gattuso non è in cima alle preferenze del dirigente ex Arsenal Gazidis che ha nell'attuale manager del Tottenham, Mauricio Pochettino, il candidato ideale per la panchina rossonera.

La nostra opinione: negli ultimi giorni la proprietà Elliott ha convinto, sotto la spinta di Gazidis, Gattuso e Leonardo a confrontarsi per trovare un punto di incontro dopo il duro scambio di opinioni avuto nell'immediato post derby. L'allarme è rientrato per il bene comune e per la rincorsa alla prossima Champions, ma da giugno tutto può cambiare. Difficile, però, pensare a Pochettino con un Tottenham così ambizioso grazie anche all'inaugurazione del nuovo stadio.

Video - Un hotel, una scuola e una parete d'arrampicata: alla scoperta della nuova casa del Tottenham 01:36

Roma, parla il padre di Zaniolo

Ai microfoni di Tuttosport, Igor Zaniolo, papà di Nicolò ed ex calciatore, cerca di chiarire le voci sul gioiello della Roma:

" Innanzitutto speriamo centrino l’Europa che conta. Anche senza, non è detto che il sacrificato sia mio figlio, penso che su di lui il club voglia puntare. In caso contrario, cioè se la società dovesse indicare noi come partenti, valuteremo le proposte. Viste le cifre che circolano, non credo che le squadre sarebbero molte. In Italia penso solo Juventus e Inter. Non abbiamo preclusioni. Nel caso saranno discorsi tra società. Vedremo in estate: adesso le priorità di Nicolò sono la Champions e poi l’Europeo Under 21. Stiamo rinnovando con la Roma? Sì, esatto "

La nostra opinione: ieri per la Roma è stata una giornata importante a riguardo. Il direttore sportivo, Massara, ha incontrato l'agente di Zaniolo, Claudio Vigorelli. Si è parlato di un possibile rinnovo a più di 2 milioni di euro all'anno. Attualmente il ragazzo ne guadagna 270mila ma non si sbilancia. Senza Champions League, però, Zaniolo potrebbe essere sacrificato dalla Roma. A Ranieri e alla società il compito di coccolare un talento cristallino.

Icardi al bivio

Secondo quanto affermato dal Corriere dello Sport, la vicenda relativa a Mauro Icardi potrebbe concludersi in due modi: la cessione, magari con una contropartita, o il rinnovo.

La nostra opinione: il calciatore argentino verrà messo sul mercato in estate ma l'Inter non vorrebbe svenderlo, forte di una clausola da 110 milioni presente sul suo contratto: in tal caso si cercherà di ottenere il massimo da una sua cessione. Nella seconda ipotesi, è possibile che l'attaccante possa tornare a parlare di rinnovo con il club qualora arrivasse un tecnico che ne esigesse la riconferma in squadra. Quest'ultima opzione appare piuttosto remota: Marotta avrebbe già allertato Conte che non stravede per lui e per il suo comportamento.