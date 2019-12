Edicola: Milan, ore decisive per Ibra. Juve ad un passo da Haaland. Inter-Vidal, bastano 12 milioni?

Milan-Ibra, siamo all'eccelerata finale

Sono ore decisive per la svolta nella trattativa ad oltranza Milan-Ibrahimovic. Le due parti si sono riavvicinate: i vertici rossoneri, come riporta La Gazzetta dello Sport, hanno accelerato e ora sperano che con la stessa velocità Ibra si decida finalmente a traslocare. Boban e Maldini, Chief Football Officer e d.t., hanno contattato personalmente Zlatan, senza la mediazione dell’agente Raiola. L’offerta economica resta la stessa, ma le ultime conversazioni hanno confortato l’attaccante sulla durata del contratto, che potrà prolungarsi per la prossima stagione se in questi sei mesi verranno centrati obiettivi personali e di squadra molto più abbordabili della conquista della Champions. Il club si aspetta una risposta veloce dallo svedese, dopo aver atteso già troppo. Risposta che arriverà nelle prossime ore. E se sarà sì, come tutti gli ultimi elementi lasciano credere, Zlatan sarà a Milanello il prossimo 30 dicembre, quando la squadra riprenderà gli allenamenti. Per ritrovare la miglior condizione, però, saranno necessarie almeno tre settimane.

La nostra opinione: siamo agli sgoccioli di una trattativa estenuante che ha monopolizzato le attenzioni di stampa e dirigenza forse più del dovuto. L'arrivo di Ibra, al di là del punto di vista tecnico, avrà una valenza simbolica: il Milan di Bergamo è stato troppo brutto per essere vero e un professionista come lo svedese cambierà lo spogliatoio rossonero e farà tornare l'entusiasmo dei tifosi. Il Diavolo ne ha dannatamente bisogno

Haaland, Paratici ci stupirà ancora?

La Juventus è pronta a mettere sotto l'albero un pacco preziosoper Maurizio Sarri. Secondo quanto riportato da Tuttosport e dal Corriere dello Sport, Erling Braut Haaland, il gioiello norvegese classe 2000 del Salisburgo, è ad un passo dal club bianconero. Paratici avrebbe anticipato tutta la concorrenza, a partire dal Manchester United passando per Borussia Dortmund e Lipsia, fino a convincere il ragazzo da 28 goal in 22 partite e il padre procuratore. L'operazione dovrebbe chiudersi intorno ai 30 milioni, ovvero attivando una clausola presente nel contratto con la società austriaca. Dietro il buon esito del trasferimento ci sarebbe anche Mino Raiola, intermediario della trattativa e che ha già viaggiato con Haaland anche a Dortmund e Lipsia per ascoltare le proposte delle squadre.

La nostra opinione: Haaland sarebbe un colpo "alla De Ligt", in chiave futuro. La Juve ci ha abituato negli anni a questo tipo di strategia e poche volte Paratici ha sbagliato. Ma il vero nodo di Sarri è il centrocampo: i bianconeri hanno bisogno di un rinforzo di qualità, la finale di Supercoppa con la Lazio lo ha dimostrato. Pjanic è stato sotto tono, Bentancur irritante e Matuidi, per caratteristiche intrinseche, non può tenere in piedi il reparto. Emre Can è stato bocciato da Sarri, Khedira si è fatto male, Rabiot, per ora, è stato un flop. Urgono cambiamenti.

Inter, c'è l'offerta per Vidal

Arturo Vidal e l'Inter sono sempre più vicini, anche se il cileno è rientrato in patria per passare con la famiglia le vacanze natalizie. Secondo La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri avrebbero preparato la prima offerta ufficiale di 12 milioni di euro per assicurarsi l'ex centrocampista di Conte alla Juve con il beneplacito di Zhang. La richiesta dei blaugrana, però, è di quasi il doppio, 25 milioni, per liberarsi di un giocatore che a conti fatti per Valverde è comunque importante, anche entrando dalla panchina: finora 19 presenze e 5 reti segnate in stagione.