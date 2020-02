Edicola: Milan, secondo l'Equipe Rangnick ha firmato e c’è una penale. Elliott smentisce

Milan, l'ombra di Rangnick e l'accordo segreto

Il profilo di Ralf Rangnick accostato al Diavolo torna a dominare prepotentemente le prime pagine dei giornali di mezza Europa. Ieri è stato il quotidiano sportivo francese l’Equipe a occuparsi del futuro del club rossonero e a riproporre la candidatura dell'ex Lipsia e Schalke, tra le altre, come allenatore e direttore sportivo di via Aldo Rossi aggiungendo un dettaglio non tracurabile: tra le due parti ci sarebbe già un accordo firmato con una penale stabilita nel caso in cui non venisse rispettato. L’a.d. Gazidis è l’unico dirigente davvero intenzionato a portare a Milano Rangnick e l’unico autorizzato a produrre un simile documento. Elliott smentisce l’indiscrezione oltralpe e ribadisce la necessità di un incontro a fine stagione con Pioli.

La nostra opinione: il Milan in ricostruzione ha bisogno di un profilo che, in linea con la dirigenza, possa mettere le basi per un nuovo ciclo. Ma chi l'ha detto che quell'allenatore non sia già seduto sulla panchina del Diavolo? Stefano Pioli, aiutato mediaticamente (e non solo) dall'arrivo di Zlatan Ibrahimovic, ha riportato i rossoneri in una zona competitiva della classifica, recuperando elementi fondamentali della rosa, Rebic su tutti. A tredici giornate dalla fine del campionato, oltre alla suggestione Rangnick e al sogno Allegri, ha senso quindi considerare l'ipotesi Pioli per il Milan 2020/21. Soprattutto se arrivasse una clamorosa rimonta Champions...

Il Napoli vuole blindare Fabian Ruiz

La trattativa tra il club di Aurelio De Laurentiis e Fabian Ruiz è quanto mai attuale: martedì prossimo i partenopei affronteranno nell'andata degli ottavi di finale di Champions proprio il Barcellona, uno dei principali estimatori del talento spagnolo. Secondo il Corriere dello Sport la novità di fondo nel braccio di ferro tra l’entourage dell’andaluso e ADL sta nel valore della clausola rescissoria valida per l’estero: il primo vuole contenerla tra i 70 e i 90 milioni di euro e, dunque, ridurla più o meno della metà rispetto all’iniziale intenzione del club di fissarla a 180 milioni.