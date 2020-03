Edicola: Milan, spunta la data dell'incontro segreto con Rangnick. Il City mette nel mirino Bastoni

Milan, spunta la data dell'incontro segreto con Rangnick

Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, i contatti tra il club rossonero e Ralf Rangnick sono iniziati all'indomani della disfatta di Bergamo: il 23 dicembre, infatti, i vertici di Elliott hanno incontrato in gran segreto il tedesco, che attualmente è l'"Head of sport and development soccer del gruppo Red Bull". Un'intesa tra le parti sarebbe stata già raggiunta, anche se nell'accordo sono presenti diverse clausole, tra cui per esempio una che prevede il pagamento di una penale all'ex Lipsia nel caso in cui Elliott dovesse decidere di cambiare strategia. Pioli resta comunque in corsa per la panchina dell'anno prossimo, conclude la Rosea.

La nostra opinione: la strategia di Gazidis è stata sbagliata per due motivi. Numero 1: ha creato un terremoto a livello dirigenziale. Dopo l'incontro di fine dicembre, Boban e Maldini, in particolare il primo, si sono sentiti scavalcati, un cortocircuito che ha portato alla rottura del rapporto con il croato. Numero 2: una volta che la notizia dell'interesse dei vertici di via Aldo Rossi per il tedesco è diventata di dominio pubblico, la squadra ha avvertito incertezza con successivo calo dei risultati, vedasi Genoa. Menzione d'onore per Pioli per come sta gestendo la situazione.

Inter, Guardiola chiama. Il City tiene d'occhio Skriniar e Bastoni

Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, il City sarebbe pronto a bussare alla porta dell'Inter e provare a portare Alessandro Bastoni alla corte di Guardiola. In questo inizio di stagione, Conte ha dato fiducia massima al mancino classe '99, schierato spesso al posto dell'esperto Godin nella difesa a tre. Nonostante sia in odore di rinnovo fino al 2024, dunque, il ragazzo cresciuto nelle giovanili dell'Atalanta è finito nel mirino dei Citizens che da tempo hanno segnato sul loro taccuino anche il nome di Milan Skriniar.ù