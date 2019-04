Edicola: Milan verso la cessione di Suso per tenere Bakayoko, Lazio su Adekanye

Il Milan deve fare cassa: Suso è la chiave per Bakayoko

Per la Gazzetta dello Sport, il deferimento del Milan per non aver rispettato il fair play finanziario avrà inevitabilmente delle implicazioni nella prossima finestra di mercato. Per tenere sotto controllo il bilancio ed evitare passi falsi, ma soprattutto per tenere Tiemoué Bakayoko sarà necessario sacrificare qualcuno, presumibilmente Suso.

La nostra opinione: per tenere Bakayoko il Milan deve esercitare il suo diritto di riscatto con il Chelsea sborsando 35 milioni di euro e la cessione di Suso potrebbe essere la giusta via, dato che Suso ha una clausola rescissoria fissata a 40 milioni di euro, che servirebbero dunque per andare addirittura in attivo. Come quotazione il giocatore è dato a 45 milioni di euro, quindi si tratta di un pacchetto economico piuttosto impegnativo: bisognerà trovare il club interessato eventualmente all’acquisto.

Adekanye allettato dal corteggiamento della Lazio

Sul Corriere dello Sport appare un’intervista a Minguella Junior, adente di Bobby Adekanye, attaccante del Liverpool nel mirino della Lazio.

" La Lazio è un buon progetto per Bobby. Il ragazzo è molto interessato a giocare in Italia, è molto felice di questo corteggiamento e della possibilità di giocarci. La sua scelta è condizionata dalla speranza di avere successo ed è un calciatore che non delude mai, ha sempre in testa qualche sorpresa calcistica "

La nostra opinione: nell’intervista l’agente ha anche detto che il calciatore vuole lasciare il Liverpool per poter crescere e dimostrare il suo valore ad alti livelli. Chiaramente i valori sulla carta di Lazio e Liverpool sono un po’ diversi e mentre coi Reds la strada è abbastanza chiusa, con i biancocelesti il ventenne olandese potrebbe trovare più spazio, mettersi meglio in mostra e sognare vetrine europee da protagonista.

Atletico Madrid sulle tracce di Cavani

Secondo quanto riporta AS, l’Atletico Madrid è pronto a lanciarsi nell’asta per aggiudicarsi Edinson Cavani. Tutto è legato all’ipotesi che Diego Costa si trasferisca in cina alla fine della stagione, nel qual caso il Matarod sarebbe il candidato n.1 a sostituirlo. Il PSG sembra finalmente pronto a metterlo in vendita, soprattutto per tentare l’assalto a Coutinho, che in quanto giocatore del Barcellona non ha un cartellino economico.

La nostra opinione: attenzione alle lotte al rialzo: Cavani, infatti, interessa a molti club e non è detto che anche il Napoli non si butti nella mischia per cercare di riaccendere la fiamma di un grande amore mai sopito. Il PSG avrebbe fissato il valore del cartellino dell’uruguayano a 37 milioni di euro, ma più saranno i contendenti più il prezzo si alzerà, e allora la spunterà chi avrà la possibilità di spendere di più. Nel frattempo, oltre ai colchoneros, sognano anche i tifosi partenopei...

