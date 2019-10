Edicola: Milik tratta il rinnovo col Napoli, Suso osservato speciale

Suso torna osservato speciale sotto la gestione di Pioli

Per la Gazzetta Sportiva il nodo Suso è più intricato che mai. Inamovibile e opaco con Giampaolo, ora dovrà superare il test della gestione Pioli, tenendo d’occhio la clausola di 40 milioni.

La nostra opinione: Suso è più o meno sempre sul mercato e da tempo si sa che è uno dei papabili per un’uscita di lusso a gennaio. Il “come” dipenderà dal rendimento dello spagnolo: con buone prestazioni potrebbe subentrare il dispiacere di sacrificarlo, ma con la certezza di intascare la clausola; se invece nemmeno la cura Pioli gli facesse bene, rischierebbe di diventare una vendita in perdita.

Milik: Stiamo parlando di rinnovo

Il Corriere dello Sport riporta le parole di Arkadiusz Milik nel dopo partita del Napoli col Verona. Si parla ovviamente di restare in azzurro.

" A Napoli sto bene, non posso dire altro: il mio manager sta discutendo con la società "

La nostra opinione: dopo l’infortunio e la fatica fatta per riprendersi, Milik aveva bisogno di trovare fiducia e minuti per tornare a essere quello di prima. Il fatto che il contratto in scadenza nel 2021 sia in fase di discussione per un prolungamento è un ulteriore attestato di stima da parte del tecnico e della società.

Milik esulta per il gol contro l'HellasGetty Images

Solskjaer pronto alle dimissioni se la situazione non migliora

Il Sun riacconta una situazione controversa in casa Manchester United. Per il tabloid inglese, infatti, da un’indiscrezione di The Metro il manager Solskjaer sarebbe pronto a rassegnare le dimissioni se la situazione non migliorasse.

La nostra opinione: in entrambi gli articoli si parla di “troppo rispetto” da parte del tecnico nei confronti dei tifosi dei Red Devils, che non meriterebbero il limbo in cui staziona la squadra in questo momento. Effettivamente vedere il Manchester United così indietro in classifica è strano anche per chi non è tifoso, ma è accaduto a tutti i club di chiudere un ciclo e di aver bisogno di un periodo di assestamento per risalire e ritornare ai fasti di un tempo. Nessuno fa eccezione.

