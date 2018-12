Edicola: Muriel vola verso il Milan, Pippo Inzaghi rischia la panchina

Milan, Muriel in arrivo

Muriel si avvicina al Milan. I rossoneri trattano con il Siviglia sulla base di un prestito con opzione di riscatto (la cifra totale è tra i 12 e i 14 milioni di euro), un riscatto che diventerà obbligatorio in caso di qualificazione alla prossima Champions League. La notizia trova spazio su Gazzetta, Corriere dello Sport e Tuttosport ma anche sulla stampa spagnola.

" Può fare l'esterno, bisogna sfruttarlo, bisogna farlo attaccare verso la porta. Può fare la seconda punta. Non lo so se l'abbiamo preso, ne abbiamo parlato [Gennaro Gattuso dopo Milan-SPAL] "

La nostra opinione: il colombiano è sempre più vicino al ritorno in Italia. Muriel ha fatto ottime cose alla Sampdoria e potrebbe dare ulteriore peso all’attacco di Gattuso. Higuain, che è tornato al gol, è sembrato a volte caricato di troppe responsabilità e Cutrone deve crescere con calma. Muriel, come ha ammesso lo stesso Gattuso, è duttile e può ricoprire vari ruoli dell’attacco.

Bologna, a rischio Inzaghi ma attenzione a Sansone…

Anche se arrivata solamente nei minuti finali e con il minimo scarto, la sconfitta contro il Napoli riporta Filippo Inzaghi in una posizione a dir poco scomoda in ottica futura, come riporta il Corriere dello Sport. L'esonero del tecnico del Bologna torna così ad essere una probabilità concreta e si fanno i nomi dei successori: Roberto Donadoni, Gianni De Biasi, Sinisa Mihajlovic e Serse Cosmi.

La nostra opinione: l’eventuale esonero di Inzaghi potrebbe avere delle ripercussioni importanti anche sul calciomercato in entrata visto che Nicola Sansone, già bloccato dal club felsineo, condivide l'agente con l'attuale tecnico rossoblù. Con l'ex attaccante del Sassuolo, assente oggi alla ripresa degli allenamenti del Villarreal, l'accordo è praticamente chiuso ma si aspetta l'ultima conferma.

Isco alla Juve ma senza fretta

Due sono i club pronti a sfidarsi per Isco. Come scrivono As e Tuttosport, Juventus e Paris Saint-Germain sono le società maggiormente interessate all'acquisto del centrocampista del Real Madrid.

La nostra opinione: il padre-agente del 22 blanco ha già avuto un colloquio con Al-Khelaifi, proprietario dei francesi, che al momento, però, sono sotto l'occhio attento della UEFA per il Fair play finanziario e quindi non possono sbilanciarsi su investimenti futuri. La Juve resta in piena corsa, ma l’affare si farà eventualmente a giugno.