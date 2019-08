Edicola: Neymar scatena un clamoroso giro di mercato. Per Icardi in lotta anche Roma e Napoli

Neymar libera tutti

In prima pagina e poi a 2 e 3 della Gazzetta dello Sport spazio alla giostra che può far partire Neymar. Sottolineare le parole di Leonardo – già apparse ieri su tutti i siti – dell’esistenza di una trattativa per il brasiliano. La contesa tra Real Madrid e Barcellona potrebbe aprire al mercato di mezza Italia: Dybala verso Parigi per 75 milioni, Icardi alla Juve per 60, Dzeko all’Inter per 30, Higuain alla Roma per 35.

La nostra opinione. Un’analisi che ci può stare in uno scenario assolutamente credibile. Se a Parigi si libera un posto Dybala è certamente il primo profilo: e da lì in poi scatterebbe il valzer, altrimenti piuttosto bloccato proprio dalle questioni di monte ingaggi di casa juventina. Stiamo a vedere, ma il discorso di monte è proprio legato a Neymar: serviranno davvero tanti denari per farlo partire da Parigi alla volta di Madrid o Barcellona, il PSG nonostante tutto non svenderà la sua stella.

Icardi, non solo Juve: Napoli e Roma con l’offerta allettante

Non solo Juventus per Icardi. Questo almeno secondo il Corriere dello Sport che dedica l’apertura della sua prima e poi di nuovo a pagina 6 un approfondimento. Secondo in quotidiano romano De Laurentiis ha avuto una telefonata con Wanda Nara, moglie e agente, dove ha offerto un contratto da 8 milioni a stagione. Oltre al Napoli però c’è anche la Roma, dove l’offerta di Pallotta sarebbe addirittura di 9 milioni a stagione. Icardi però prende tempo, in attesa di capire cosa farà la Juventus per una decisione che non vuole sbagliare.

La nostra opinione. Offerte allettanti e interessanti da due piazze che sarebbero perfette per Icardi. A Roma sarebbe la superstar inattaccabile e sempre certa del posto davanti, senza però giocare la Champions. Certezza meno granitica a Napoli, dove qualcosa in più in termini di concorrenza avrebbe (Milik e non solo), ma di sicuro prima scelta di Ancelotti e con la Champions da giocare. Il problema, per queste due piazze, è che Icardi vorrebbe rimanere a Milano o in zona: ecco perché aspetta di capire cosa farà e come si muoverà la Juventus, certo che se dovesse saltare l’affare coi bianconeri potrebbe accordarsi a fine mercato con una di queste due in tempi relativamente rapidi.

Perisic-Bayern Monaco: è fatta, lunedì la chiusura

Conferma su vari quotidiani, con Tuttosport che però lo mette anche in prima pagina: il croato ha detto sì al Bayern. L’Inter incassa 5 milioni per il prestito ed eventualmente 20 dal diritto di riscatto che avrà la società tedesca. Un’affare decollato in tempi rapidi e chiuso rapidamente, anche per l’ok del giocatore che ha gradito la destinazione.

La nostra opinione. Per come si erano messe le cose, ci guadagnano tutti. Il Bayern, che trova una rapida soluzione low-cost dopo l’intoppo di Sané. L’Inter, che alla fine incassa meno di quanto avrebbe ottenuto negli anni scorsi (specie la famosa offerta dello United) ma lo fa per un giocatore che era finito a margine del progetto. Lo stesso Perisic, che andrà a trovare più spazio in un top club europeo e in un campionato che già conosce.