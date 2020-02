Edicola: Paratici conferma i lavori in corso con Dybala, il Barcellona rivoleva Iniesta

Paratici conferma la volontà di rinnovare con Dybala

" Paulo è un giocatore forndamentale, è il numero 10 della Juventus, sappiamo il valore che ha e che cosa rappresenta per noi, quindi sicuramente nei prossimi mesi parleremo con lui. "

Queste la parole di Fabio Paratici ai microfoni di DAZN e riportate da Tuttosport, a conferma di quanto si vociferava già nei giorni scorsi a proposito di Dybala.

La nostra opinione: il contratto dell’argentino scade a giugno del 2022, quindi se la volontà è quella di rinnovare ora è perché la Juventus fa affidamento su di lui e vuole gettare le basi per un progetto a lungo termine che veda Dybala coinvolto. Del resto questo si allinea con le strategie degli ultimi anni di mercato bianconero: sono pochissimi i giocatori arrivati e poi lasciati partire nel giro di breve tempo, perché la dirigenza è sempre orientata verso obiettivi più duraturi.

Milik e Mertens: in casa Napoli si studiano rinnovi e addii

La Gazzetta Sportiva porta alla luce come l’alternanza in campo di Arek Milik e Dries Mertens abbia anche una valenza a livello burocratico: nessuno dei due, infatti, è certo del rinnovo e, anche se si sta trattando con entrambi, molto dipende dai risultati che arriveranno. E se per Milik c’è la sensazione che si possa arrivare a un accordo, per Mertens invece l’addio è più vicino.

La nostra opinione: la situazione difficile che sta vivendo il Napoli come squadra si ripercuote ovviamente sui singoli giocatori e in questo momento le valutazioni di mercato non sono ai massimi storici. Resta il fatto che la società sembra intenzionata a proseguire con entrambi, anche se di mezzo ci sarebbero clausole rescissorie troppo onerose imposte dal club per il polacco e un ingaggio troppo basso per il belga. E il colpo di scena finale potrebbe essere una finestra di mercato aperta a giugno per entrambi.

Restroscena di gennaio: il Barcellona rivoleva Iniesta

AS riporta uno scoop di Sport, e poi confermato dall’entourage dello stesso giocatore ad AS: il Barcellona a gennaio avrebbe offerto ad andres Iniesta la possibilità di ritornare in maglia blaugrana. Il giocatore, che ha due anni di contratto con il Vissel Kobe, avrebbe però gentilmente declinato l’offerta.

La nostra opinione: pare che i Iniesta si sia stupito di questa offerta ed effettivamente non è il solo. Questa proposta a un giocatore sì strepitoso, ma ormai decisamente non più al livello dei tempi in cui competeva per il Pallone d’Oro, è indice del caos in cui sta vivendo la società catalana. Dopo il cambio di allenatore e le bizze tra Abidal e Messi, questa notizia lascia sicuramente ancora più perplessi sulla linea che vuole seguire il club.

