Edicola: Paratici leva Dybala dal mercato. E resta anche Allegri

Paratici leva Dybala dal mercato

Ronaldo, Allegri e... Anche Dybala. Sul Corriere dello Sport nella festa della Juventus spazio anche alle parole del ds Paratici, che durante le celebrazioni per l’ottavo Scudetto consecutivo ha parlato di mercato. “Ronaldo è il futuro, su Allegri non ci saranno sorprese e Dybala è normale che rimanga. E’ un nostro giocatore”.

La nostra opinione. A caldo, nella festa, parole inevitabili. La situazione di Dybala però è più delicata di quanto non voglia far credere pubblicamente Paratici. Dopo una stagione negativa e con un rapporto sempre più complicato proprio con Allegri legato all’utilizzo ma anche al ruolo, quella di Dybala potrebbe essere un’estate travagliata. La sensazione a oggi è che sia ‘o uno, o l’altro’. E se il tecnico pare davvero essere destinato a restare, allora la Joya forse si guarderà intorno. E così farà anche la Juventus...

Allegri assicura: si continua alla Juve, ma...

E dello stesso tenore è Allegri che ripreso dalla Gazzetta dello Sport chiarisce il futuro: “Resto, ma non abbiamo ancora parlato. Il contratto non c’entra, dobbiamo discutere i programmi futuri. Dobbiamo lavorare sulla gestione dell’imprevisto. Non dobbiamo buttarci giù quando prendiamo gol”.

La nostra opinione. Se dopo la sconfitta in Champions Agnelli va in TV e conferma Allegri davanti al mondo. Se dopo la vittoria Allegri parla alla stampa e dice “resto”, allora c’è davvero poco da discutere. La Juventus va avanti con il suo tecnico. I numeri in Italia d’altra parte sono chiari. Anche se gli obiettivi a inizio stagione erano ben altri...

Real Madrid-Adidas, rinnovo da 120 milioni

Uno sguardo all’estero su Tuttosport in casa Real Madrid. Non mercato giocatori ma “mercato sponsor”, se così possiamo definirlo. Rinnovo record infatti tra i merengues e l’Adidas: 120 milioni a stagione fino al 2031! Il Real Madrid supera così il Manchester United e raddoppia abbondantemente la Juventus, che dalla stessa casa sportiva ne incassa “solo” 55.

La nostra opinione. Inevitabile il ritocco per il club tre volte consecutivamente campione d’Europa. Specie dopo il contratto tra Red Devils e Adidas, che vedeva il ManU come club più pagato dai tedeschi. Il Real così si avvicina al Barcellona, che dagli americani della Nike di milioni ne incassa addirittura 155 all’anno. Calcio globale.