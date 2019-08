Edicola: per Dybala tutto ancora in stand By, Llorente più vicino al Napoli

Dybala in stand by fino a lunedì?

Per il Corriere delo Sport, sarà necessario attendere fino all’ultimo giorno del mercato per poter sapere quale sarà il destino finale di Paulo Dybala. Nonostante infatti Paratici abbia detto che la Juventus è contenta di averlo, la sensazione è che qualche colpo di scena possa ancora esserci e che il PSG possa tornare a farsi sotto.

La nostra opinione: per quanto riguarda il PSG, il club parigino sta aspettando di definire la situazione legata a Neymar. Resta aperta la pista dello scambio con Icardi, ma sembra abbastanza chiaro che Icardi non abbia voglia di lasciare l’Inter, dopo le parole della moglie-agente. La situazione di stallo potrebbe quindi concretizzarsi con la permanenza di Dybala alla Juventus, con grande gioia dei tifosi che non vogliono né che la Joya se ne vada, né a maggior ragione per uno scambio con l’argentino dell’Inter.

Llorente continua a piacere al Napoli, la svolta in settimana

Per la Gazzetta dello Sport, il sogno proibito del Napoli resta Mauro Icardi, ma come dicevamo l’ex capitano dell’Inter al momento sembra irraggiungibile. Rimane vivo, quindi, il desidero di ripiegare su Fernando Llorente, ma il tempo comunque stringe, perché c’è solo una settimana di tempo per poter concludere tutti gli accordi.

La nostra opinione: per Llorente la strada è di sicuro più facile, perché a quanto pare il giocatore gradirebbe la possibilità di giocare in Champions League e avrebbe già espresso un parere favorevole sulla squadra tramite i propri agenti. Per la rosea la scandenza entro cui sapremo qualcosa sarà mercoledì, perciò non resta che aspettare gli sviluppi.

Neymar lancia segnali al Barcellona

Non convocato dal PSG, Neymar aspetta di poter definire il proprio futuro. E AS sottolinea come la maggior parte dei segnali portino verso il Barcellona. La foto postata da Antoine Griezmann per la vittoria del Barcellona si è infatti meritata un “like” da parte di Neymar e quindi ormai il momento della svolta potrebbe essere vicino.

Post Instagram GriezmannEurosport

La nostra opinione: come il tempo stringe per il nostro campionato, così anche il Barcellona deve sbrigarsi a riprendersi O’Ney. La chiusura del mercato è vicina e con un giocatore cos’ sono tanti gli aspetti da sistemare, a livello contrattuale, finanziario e con tutti gli annessi e connessi. Ormai manca davvero poco, anche se comunque la scelta sembrerebbe già fatta.

