Edicola: per Eriksen determinanti i bonus, Cuadrado e Dybala "sponsor" di Pogba

Eriksen-Inter, ora contano le cifre

Per la Gazzetta dello Sport il Tottenham non si smuove dalla richiesta di 20 milioni per Christian Eriksen, mentre l’Inter ne offre 15. Sarebbe però il valzer dei bonus la chiave che potrebbe far trovare un accordo alle due società.

La nostra opinione: l’operazione appare sempre intricata e delicatissima, perché se è vero che l’intesa tra mister Conte e il giocatore c’è, è vero anche che ci si deve sempre scontrare con l’aspetto finanziario e con le clausole contrattuali, che in questo caso sono nelle mani di due personaggi scaltri per quanto riguarda gli affari. Il presidente del Tottenham Daniel Levy è abilissimo nel non rimetterci mai, ma dall’altra parte c’è Beppe Marotta, uno che in carriera ha messo a segno colpi di mercato geniali.

I sudamericani della Juventus spingono per avere Pogba

Per Tuttosport c’è un lavoro sottile dietro le quinte alla Juventus dei “Panitas”: Chi sono? I sudamericani della Juventus capeggiati da Cuadrado e Dybala, che premono per il ritorno di Paul Pogba in maglia bianconera, tra gruppi di WhatsApp, battutine social e brevi reunion a Torino.

La nostra opinione: un’”interferenza” positiva di questo tipo da parte dei giocatori potrebbe convincere la società a fare lo sforzo estremo per trovare l’accordo con il Manchester United e riportare il figliol prodigo a casa. Del resto, il Polpo è obiettivo della dirigenza già da lungo tempo e uno degli ostacoli potrebbe essere anche l’ingaggio alto del centrocampista. Ma tutto sembra convergere verso una nuova ricostruzuione del gruppo dei Panitas al completo, reinglobando anche Pogba.

Bale di nuovo verso il dimenticatoio blanco

Aria di nuovo tesa tra Gareth Bale e Zinedine Zidane, che non fa nulla per nascondere quanto non ritenga indispensabile il gallese. AS riporta che l’attaccante non ha alcun problema fisico, eppure il tecnico non l’ha nemmeno convocato per la sfida col Siviglia. Pare ormai che il divorzio col Real Madrid sia inevitabile.

La nostra opinione: ormai sembra un disco rotto. Sembra davvero questione di tempo e probabilmente presto sapremo quale sarà il futuro di Bale. Del resto, a Zidane non serve più e alla società non conviene tenersi in casa un esubero così oneroso, anche se i continui guai fisici del giocatore potrebbero influire negativamente sulle offerte che il Real Madrid riceverà dai club eventualmente interessati.

L'articolo originale