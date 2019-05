Edicola: per la panchina della Roma spunta Gasperini, la Juve su Pogba per l'addio a Dybala

Per la panchina della Roma spunta Gasperini

La Gazzetta Sportiva analizza lo scenario che si prospetta per la panchina della Roma, dando per scontato che alla chiusura della stagione Claudio Ranieri farà le valigie e se ne andrà. A quanto pare il candidato preferito sarebbe Gian Piero Gasperini (anche il Corriere dello Sport ne parla), che però sta per corinare un sogno con l’Atalanta, squadra con cui ha lavorato duramente per agguantare il sogno Champions. Le alternative potrebbero essere Rafa Benitez, attualmente al Newcastle, Paulo Fonseca (Shakhtar Donetsk) e Laurent Blanc (attualmente senza ingaggio).

La nostra opinione: Ranieri è il primo a sapere che il suo tempo alla Roma sta per scadere. Ha anche detto che chiusa la stagione il suo compito in giallorosso si sarà esaurito, perciò è normale che si scateni il toto-allenatore. Per Gasperini potrebbe essere un’occasione golosa, perché il prestigio è tanto almeno sulla carta, ma i “contro” di un’eventuale scelta in tal senso sarebbero tanti: l’Atalanta di adesso è una sua creatura e continuare con questo gruppo per portare avanti il sogno sarebbe un desiderio legittimo; per contro la roma non naviga in ottime acque e per riportarla al livello che le competerebbe bisognerebbe rimboccarsi le maniche e lavorare a testa bassa, prima sul mercato e poi in campo. E non è detto che Gasperini abbia voglia di farlo: il prestigio non basta per avere una stagione tranquilla e l’esperienza negativa all’Inter potrebbe avergli insegnato qualcosa in questo senso.

Dybala verso l’addio alla Juve, Pogba il sogno proibito

Tuttosport rilancia un tormentone che si era un po’ sopito negli ultimi tempi: per Paulo Dybala starebbero scorrendo i titioli di coda sulla sua avventura alla Juventus, a causa della sua difficile coesistenza con Cristiano Ronaldo. Se resterà Massimiliano allegri, è possibile che la Joya venga ceduta un po’ per fare cassa, un po’ perché effettivamente il giocatore è fortissimo, giovane, ha mercato e si brucerebbe ulteriormente non occupando un posto da titolare che in altre squadre gli spetterebbe immediatamente. E tutto questo servirebbe anche a permettere il ritorno di Paul Pogba.

La nostra opinione: il Polpo è stato uno dei giocatori bianconeri più amati degli ultimi anni e la tifoseria lo rivorrebbe a braccia aperte. Se ne parla però ormai da diverse sessioni di mercato e non se n’è mai fatto nulla, quindi anche stavolta è possibile che sfumi tutto. Per avere Pogba, poi, non basterà cedere Dybala, che gioca in un altro ruolo: bisognerà fare spazio a centrocampo e uno degli indiziati principali per l’addio potrebbe essere Sami Khedira, che a livello di gruppo e di dedizione è inattaccabile, ma che purtroppo per lui comincia a essere più avanti di altri con gli anni e soprattutto a livello fisico non offre le garanzie necessarie per creare una base di continuità a un eventuale undici titolare, visto che è spesso infortunato. Ma tutti questi discorsi sono campati in aria finché non avverrà il fantomatico incontro per parlare del futuro tra mister Allegri e il presidente Andrea Agnelli.

Özil vuole restare all’Arsenal, anche se gioca poco

Benché Mesut Özil non sia il giocatore più indispensabile nei piani di Unai emery, secondo il Mirror il giocatore tedesco desidera restare lì dov’è e onorare i due anni di contratto che gli restano con i Gunners. Per il tabloid inglese a fare da garanzia ci sono le parole del suo agente, che garantisce che il trequartista tedesco “sanguina il rosso dell’Arsenal”.

La nostra opinione: se, nonostante l’impiego a singhiozzo, Özil vuole restare, da parte sua è encomiabile, anche se è possibile che il club decida di valutare eventuali offerte da parte di altre pretendenti: il suo cartellino, infatti, vale attualmente circa 35 milioni di euro, che potrebbero essere una cifra di base interessante per trattare e magari apportare qualche cambiamento in rosa. La fine della stagione è vicina, presto ne sapremo di più.

