Edicola: per Perin nuova opportunità al Monaco, Pogba-Real si complica

Nuova opportunità per Perin: va verso il Monaco

Per Tuttosport il futuro di Mattia Perin riprende quota. Saltato il trasferimento al Benfica prima e quello all’Aston villa poi, ora ci sarebbe il Monaco interessato al portiere: l’ipotesi sarebbe quella di prestito oneroso con diritto di riscatto. Si parla di 3 milioni per la prima tranche e 12 per concludere il trasferimento.

La nostra opinione: Perin, seppur giovane, è stato sfortunato in carriera. Costretto ad affrontare due gravi infortuni, il secondo dei quali è ancora in via di guarigione e di fatto gli ha precluso di trasferirsi negli ultimi mesi, il ragazzo merita un’occasione vera. E’ talentuoso e un giorno sarà utile anche alla Nazionale, ma deve avere la possibilità di giocare con costanza (e possibilmente senza farsi male). L’augurio è che possa presto trovare lo spazio che merita.

Per arrivare a Correa il Milan deve sacrificare qualcuno

Secondo il Corriere dello Sport, la trattativa che porterebbe Angel Correa al Milan dall’Atletico Madrid è complicata da questioni economiche. Per avere il colchonero, infatti, il club milanese dovrebbe vendere qualcuno e fare cassa, visto che in entrata si è già mosso spendendo soldi. E il quotidiano romano candida ai saluti Suso, André Silva e Kessie.

La nostra opinione: per André Silva e Kessie è molto probabile che l’idea resti quella di lasciarli sul mercato, ma per Suso il discorso è un po’ diverso, almeno se ci atteniamo alle dichiarazioni post Manchester United di mister Giampaolo. Il tecnico infatti ha chiaramente detto:

" Suso mi fa impazzire, è un fuoriclasse, è un giocatore determinante e uomini così vanno tenuti. "

Chiaramente, quindi, Suso è una pedina fondamentale per il nuovo allenatore rossonero, quindi non sarà lui la chiave per arrivare a Correa e i 20 milioni incassati dalla cessione di Cutrone non saranno comunque sufficienti per coprire il disavanzo, visto che l’Atletico chiede 50 milioni.

Pogba-Real Madrid, più lontani che mai

Ormai sembra praticamente inevitabile: Paul Pogba, che vorrebbe tanto andare al Real Madrid dove Zinedine Zidane lo aspetta a braccia aperte, resterà al Manchester United. Lo riportano sia i quotidiani inglesi, sia quelli spagnoli, ma la vera rivelazione in merito è quella di coach Solskjaer, che al termine della sfida con il Milan è stato più che chiaro:

" Non ho alcun tipo di dubbio sul fatto che Pogba sarà ancora con noi alla fine dell’estate. Starà qui al Manchester United. "

La nostra opinione: le parole lasciano il tempo che trovano e si sa che spesso certe dichiarazioni sono fatte per depistare, ma sembra proprio che il tecnico dei Red Devils sia convinto di ciò che dice e quindi difficilmente l’affare si farà quest’anno. Tutto questo anche perché il Real Madrid dovrebbe vendere qualcuno per equilibrare i conti e riuscire a soddisfare economicamente lo United, ma al momento il mercato in uscita è bloccato per la questione infortuni tra i blancos. Certo, se per esempio vendessero James al Napoli, qualche soldino in cassa entrerebbe e allora si potrebbero fare contente tante persone...

L'articolo del Mirror

L'articolo di Marca