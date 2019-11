Edicola: Piatek, possibile ritorno al Genoa; Demiral nel mirino dell'Arsenal

Piatek osservato speciale: potrebbe tornare al Genoa

La Gazzetta dello Sport torna a parlare del caso che riguarda Krzysztof Piatek: il suo momento no dura da troppo a lungo e il Milan starebbe pensando di rimandarlo al Genoa, squadra che l’ha reso grande in Italia, in prestito per provare a rigenerarsi.

La nostra opinione: l’infortunio di Kouame aprirebbe in effetti le porte per un ingresso nel reparto avanzato tra i grifoni e Piatek ha bisogno come l’aria di rilanciarsi. Del resto, con i rossoblù si era messo così in mostra da fare in modo che i rossoneri muovessero mari e monti per averlo, ma dopo qualche tempo la fiamma del polacco si è spenta, con grandissimo dispiacere da parte sia dei tifosi, sia degli “allenatori” del fantacalcio, che continuano a dargli fiducia sapendo che cosa è stato capace di fare e puntualmente restano delusi dal suo rendimento.

Demiral nel mirino dell’Arsenal

Per Tuttosport Merih Demiral è diventato l’uomo del mercato di gennaio della Juventus: utilizzato poco da mister Sarri, il turco si sta mettendo in mostra con la sua Nazionale e l’Arsenal sarebbe pronto a presentare un’offerta da 40 milioni per il difensore.

La nostra opinione: pagato 18 milioni, se fosse rivenduto subito a 40 sarebbe una grande plusvalenza, anche se da accordi di vendita il Sassuolo, club ex proprietario, ne percepirebbe una percentuale. E’ possibile che l’affare vada in porto, anche perché il giocatore non rientra pienamente nei piani del tecnico bianconero, nemmeno ora che c’è Chiellini infortunato. E quando il capitano rientrerà, lo spazio sarà sempre meno.

Bale al centro del mercato dopo le sue dichiarazioni

E’ tempo di Nazionali e Gareth Bale dice “presente” al Galles. Poi, come riporta il Mirror, ammette di preferire giocare con la maglia gallese che per il Real Madrid. E le voci di mercato s’impennano, menzionando tra i possibili interessati Manchester United, Manchester City e alcune società cinesi.

La nostra opinione: ormai Bale sembra avere il tempo contato al Real Madrid. Da troppo tempo ormai si parla del suo malumore, della sua incapacità di integrarsi a Madrid e del rapporto incrinato con Zinedine Zidane, che a inizio campionato aveva deciso di dargli fiducia a causa dei numerosi infortuni patiti dai blancos, ma ora sembra averlo di nuovo messo nella lista dei partenti. Prima o poi questa storia fin irà.

