Edicola: Pioli in pole position per il Milan, la Samp pensa a Iachini

Sfuma subito Spalletti, per il Milan il pole c'è Pioli

Il Milan ha vinto nell’ultima giornata, eppure la panchina di Marco Giampaolo è ancora in bilico. Nella serata di lunedì era saltato fuori il nome di Luciano Spalletti, ma per la Gazzetta dello Sport l’ipotesi sarebbe già tramontata dato che il tecnico di Certaldo avrebbe richieste economiche troppo alte. Ci sarebbe quindi già in caldo l’opzione che porta a Stefano Pioli: due anni di contratto per un milione e mezzo a stagione.

La nostra opinione: la situazione in casa Milan, per l’ennesima volta in questi ultimi anni, è estremamente tesa e difficile. Chiaramente Spalletti è un tecnico di fascia più alta rispetto a Pioli, ma l’ex tecnico della Fiorentina costa poco e soprattutto ha sempre dimostrato di mettersi al servizio delle società che lo ingaggiavano. Saranno ore caldissime per il club rossonero, ma una soluzione va trovata alla svelta, con la speranza che Pioli riesca a ottenere un successo migliore di quello che ebbe nella breve parentesi a Milano, però alla guida dell’Inter.

Sampdoria nel caos, tanti nomi per il post Di Francesco

Mentre Ferrero si trova nei guai per il ritiro della cordata Vialli dalla trattativa per la cessione del club, la Sampdoria deve a sua volta affrontare il nodo allenatore: Eusebio Di Francesco non è più l’allenatore blucerchiato, così il nome più caldo è quello di Beppe Iachini. Il Corriere dello Sport, però, svela altri nomi possibili: si parla dell’ex ct dell’Under 21 Gigi Di Biagio, ma anche dell’ex tecnico della Nazionale maggiore Gianni De Biasi.

La nostra opinione: Il club blucerchiato è in un momento davvero difficile. L’ipotesi Iachini sembra la soluzione più probabile: Iachini aveva già allenato la Sampdoria nel 2011-2012 ed è un tecnico che si presta spesso a ingenti sforzi per risollevare le squadre in cui viene ingaggiato. C’è il tempo tecnico per correre ai ripari alla svelta, visto che il campionato è sospeso per via della Nazionale, ma non così tanto: chi su bentra ha bisogno di poter lavorare presto col proprio gruppo per poter cominciare a lasciare la propria impronta sulla squadra.

Ricomincia la telenovela: Bale vuole andare via dal Real

Ci risiamo: Gareth Bale e il Real Madrid sono ai ferri corti. E’ quanto sostiene AS, raccontando di come il gallese non abbia preso bene la tribuna nella partita contro il brujas. Secondo il quotidiano spagnolo l’attaccante sarebbe pronto a concludere la stagione e ad andare via la prossima estate.

La nostra opinione: Bale doveva andare via già la scorsa stagione, ma poi l’emergenza infortuni che ha falcidiato i blancos ha reso di nuovo il gallese una pedina importante per zinedine Zidane. Che i due non abbiano un raporto idilliaco, però, è chiaro e del resto anche il feeling del giocatore con la città è scarso e non è mai migliorato. Forse le due parti dovrebbero decidersi a sedersi a un tavolo per un confronto serio, perché la situazione sta assumendo connotazioni vicine al grottesco.

L’articolo originale