Edicola: Raiola a Napoli per parlare di Insigne, il Milan vende le stelle per fare cassa

Milan di nuovo sul mercato coi pezzi grossi

La notizia del grave rosso in bilancio del Milan ha dato una scossa alle voci di mercato. Per la Gazzetta dello Sport, infatti, perte dei soldi bruciati in questa gestione dovranno essere recuperati tornando sul mercato coi pezzi pregiati della collezione rossonera, in primis Suso e Donnarumma.

La nostra opinione: fare cassa sembra abbastanza urgente anche se è difficile pensare che il Milan possa privarsi a gennaio del suo portiere. Diverso è il discorso per Suso, che era già stato dato in partenza la scorsa estate. Di fatto, però, questi sono i due giocatori che hanno più mercato e da cui si possono ricavare eventuali plusvalenze, anche se, soprattutto nel caso di Gigio, arricchire le tasche del club vorrebbe dire impoverire la rosa a disposizione di mister Pioli.

Insigne-Napoli: prove di disgelo (e di rinnovo?)

Il Corriere dello Sport racconta di un tentativo di distensione del rapporto tra Lorenzo Insigne e il Napoli. Mino Raiola in persona sarebbe andato a Castelvolturno per incontrare mister Ancelotti e Giuntoli e parlare della situazione che riguarda il giocatore, poi a sua volta incontrato dall’agente.

La nostra opinione: il clima, al momento, è chiaramente un po’ teso, ma quando scende in campo Raiola di solito le cose si sistemano. Insigne, con un’iniezione di fiducia potrebbe ritrovare la piena fiducia da parte del tecnico e tracciare la strada verso il rinnovo. Chiaramente, infatti, la presenza fisica di Raiola a Napoli invece che con una telefonata fa presagire che siano state gettate le basi per un dialogo di questo tipo, anche se in realtà temi di discussione sono stati anche Manolas e Lozano.

Manchester United spumeggiante: pianificati almeno quattro acquisti

Per il Daily Mail il Manchester United sta approntando un piano di battaglia sul mercato di tutto rispetto. Secondo il tabloid inglese, infatti, tra gennaio e giugno nel mirino ci sono Mario Mandzukic, Moussa Dembele, Saul Niguez e James Maddison.

La nostra opinione: occupiamoci di ciò che ci riguarda più da vicino, ossia di Mandzukic. L’attaccante juventino è praticamente fuori rosa (è stato definito “al margine in attesa di trovare una soluzione” in una recente conferenza stampa) e quindi sarà facile vedere una trattativa tra i due club già a gennaio. L’unico vincolo saranno probabilmente i soldi, perché è vero che la Juventus deve svuotare un po’ lo spogliatoio, ma Mandzukic al netto della sua età è ancora un giocatore di valore e difficilmente la Vecchia Signora sarà disposta a svenderlo. Ma la prossima finestra di mercato regalerà molto probabilmente una svolta su questo fronte.

