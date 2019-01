Edicola: Ramsey-Juve, si fa davvero, lo conferma Paratici. Barella, oltre al Napoli anche l'Inter

Paratici conferma: la Juventus è su Ramsey

La notizia è sulla prima pagina di tutti e 3 i quotidiani sportivi nazionali: Aaron Ramsey è un obiettivo della Juventus. A confermarlo è direttamente il ds dei bianconeri Paratici in varie interviste. Il piano è chiaro: un’offerta al giocatore di 6,5 milioni a stagione più bonus. Per addirittura 5 anni. Juventus davanti al PSG. Secondo il Corriere dello Sport la Juventus sta anche valutando una strategia per provare a strapparlo ai Gunners già a gennaio (altrimenti lo perderebbero a giugno a parametro zero).

La nostra opinione. Grande colpo questo della Juve. Di Ramsey hanno sempre tradito le condizioni fisiche, ma qui si punta a un’altra operazione in stile Khedira. Giocatore di grandissima qualità e visione, tecnicamente capace di giocare in più ruoli in mezzo al campo: da mezz’ala offensiva a trequartista. Una mossa che darà opzioni ad Allegri.

La Roma punta su De Paul

E’ quello che si legge a pagina 6 del Corriere dello Sport. Monchi punta l’attaccante dell’Udinese; se n’è invaghito proprio dopo l’ultima sfida in cui De Paul ha steso la Roma anche se era un profilo che aveva già visionato tempo addietro. La strategia comunque sarà per fine stagione, quando in base anche al futuro di Lorenzo Pellegrini (esercitare la clausola rescissoria da 30 milioni) si capiranno le mosse di Monchi.

La nostra opinione. Un nome di buona qualità ma non un colpo in grado di spostare gli equilibri. Il tutto dipende da “quale cifra”. Solitamente i Pozzo non vendono a poco e svenarsi per un profilo come De Paul potrebbe non essere la più lungimirante delle strategie, specie dopo il flop Pastore più o meno in quel ruolo.

Barella, oltre al Napoli c’è anche l’Inter

Ieri si sottolineava l’interessamento del Napoli con un’offera da 20 milioni più Rog, oggi la Gazzetta in prima pagina e poi subito a 2 scrive di come ci siano anche i nerazzurri. Che prima però dovranno cedere. Il Cagliari vuole 50 milioni, ma l’Inter è già forte dell’apprezzamento del giocatore che preferirebbe i nerazzurri alla squadra di Ancelotti. Di mezzo però ci saranno da attendere delle offerte.

La nostra opinione. Anche in questo caso sarà un affare da fare in estate. Nessuna delle due pretendenti italiane può infatti permettersi di sborsare 50 milioni in questo momento. Occhio dunque all’asta estiva per un giocatore che, senza dubbio, è dal futuro importante. Forse il miglior prospetto tra i giovani della Serie A.