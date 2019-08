Edicola: rebus Icardi, Wanda Nara chiama il Napoli. Ma la Roma non molla

Icardi non digerisce la 9 a Lukaku, Wanda chiama il Napoli

Secondo il Corriere dello Sport la decisione dell'Inter di assegnare ufficialmente la maglia numero 9 a Romelu Lukaku è stata una mazzata psicologica per Mauro Icardi, costretto a riconsiderare l'idea di lasciare Milano e cercarsi un'altra squadra. Proprio per questo la moglie-procuratrice Wanda Nara avrebbe deciso di aprire al Napoli: ascolterà quindi eventuali offerte che arriveranno dal club di Aurelio De Laurentiis. L'Inter non intende scendere sotto i 75-80 milioni di euro per il cartellino. La Roma, nel frattempo non molla. Sempre secondo il Corriere dello Sport i giallorossi offrirebbero un ingaggio giudicato molto interessante dalla famiglia Icardi: ma l'ex capitano interista - se proprio fosse costretto a cambiare città - vorrebbe almeno andare in una squadra che gioca la Champions League.

La nostra opinione. Per come si sono delineati gli scenari di mercato le destinazioni più logiche per Icardi rimangono due. Per ragioni economiche, tecniche e di bilancio c'è innanzitutto la Juventus: uno scambio con Dybala farebbe felici tutte le parti in causa, anche se i rapporti non idilliaci tra nerazzurri e bianconeri rappresentano un ostacolo di non poco conto. Per ragioni tecniche, invece, Napoli sarebbe la meta perfetta per l'argentino che, con Ancelotti in panchina e in un ambiente pronto ad accoglierlo da re, troverebbe le motivazioni giuste per ripartire in fretta.

Milan: se Donnarumma parte ecco chi sono gli eredi

Secondo la Gazzetta dello Sport la permanenza di Gianluigi Donnarumma al Milan non è così scontata: con la necessità di fare cassa e con il PSG sempre alla finestra e pronto a formulare un'offerta concreta, i rossoneri potrebbero decidere di sacrificare il loro pezzo più pregiato. In caso di separazione al Milan servirebbe un vice Reina, considerato che il giovane Plizzari è stato ceduto in prestito al Livorno. Tra i papabili indicati dal quotidiano milanese ci sono Mattia Perin, in uscita dalla Juventus e finito nel mirino del Monaco, Keylor Navas (chiuso da Courtois al Real Madrid) e Andrii Lunin (miglior portiere all'ultimo Mondiale Under 20).

La nostra opinione. Un Mino Raiola insolitamente taciturno sul fronte Donnarumma e la volontà più volte espressa dal giocatore di proseguire la carriera nel Milan sono elementi che rendono piuttosto inverosimile - almeno per il momento - una partenza del portiere. Uno scenario che potrebbe cambiare nel caso in cui il PSG formulasse un'offerta di almeno 50 milioni di euro cash: per i rossoneri, che hanno bisogno di fare mercato in uscita, sarebbe davvero difficile dire no.

Real Madrid, follie per Neymar

Secondo il quotidiano spagnolo Sport Florentino Perez sarebbe pronto a fare follie pur di vedere Neymar indossare la maglia del Real Madrid: per l'attaccante brasiliano, da tempo in rotta con il Paris Saint Germain, sarebbe pronto un ingaggio faraonico da 40 milioni netti a stagione per 5 anni. Neymar, dal canto suo, prende tempo e aspetta un segnale dal Barcellona che continua a rimanere la sua priorità.

La nostra opinione. Passano le settimane e il caso PSG-Neymar diventa sempre più intricato. Al di là delle indiscrezioni giornalistiche, la sensazione è che tutta questa voglia di fare un maxi investimento per il brasiliano non ci sia da parte di nessuno. La sua ultima stagione, sia dal punto di vista tecnico che comportamentale, non è stata certo esaltante e acquistare Neymar non è più così conveniente come un tempo. Operazione che si sbloccherà eventualmente solo negli ultimi giorni di mercato.