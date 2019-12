Edicola: Roma, oggi si chiude con Friedkin. Vidal-Inter, trattativa a oltranza

Roma, è fatta: a breve il passaggio da Pallotta a Friedkin

E’ sulla prima pagina del Corriere dello Sport, così come della Gazzetta: oggi dovrebbe essere il giorno dell’ufficialità del passaggio del controllo della Roma dal gruppo facente capo a James Pallotta a quello di Dan Friedkin. Da Boston al Texas, la Roma resta americana con una valutazione che balla tra i 780 e gli 800 milioni: un record in Italia. Finisce così l’era Pallotta dopo 8 anni: lo stadio è rimasto una chimera, ma l’era dei bostoniani si è chiusa per loro con 200 milioni di guadagno.

La nostra opinione. A Roma spesso contestato, Pallotta alla fine ha portato risultati importanti per il club, valorizzando tanti giocatori ma soprattutto centrando – volenti o no – una storica semifinale di Champions League, traguardo che il club non centrava da più di 30 anni. La questione stadio è restata un tabù, ma più che per mancanza di intenti da parte della dirigenza per l’insana, folle, malata burocrazia e sistema che affligge il nostro Paese. Adesso arriva una nuova proprietà e come sempre è bene mettere un freno agli entusiasmi: sulla carta sono tutti intenti, ma a giudicare ci penserà come sempre il tempo. Tante promesse in Italia sono state spesso non mantenute. L’unica proprietà straniera che nel nostro Paese sta seriamente combinando qualcosa è quella cinese all’Inter con Suning.

Inter, si lavora a oltranza per Vidal

Una notizia che trova conferma ancora sulle pagine sportive nazionali, dalla Gazzetta a Tuttosport. Nonostante il fastidio per l’intentata causa del cileno al Barcellona, la trattativa prosegue a oltranza. Una chiave potrebbe essere la cessione di Gabigol, in grado di portare denari freschi a bilancio e permettere a Marotta di modificare l’offerta. Dopo la gara di campionato col Napoli partirà l’affondo decisivo.

La nostra opinione. L’Inter ha individuato nel cileno il rinforzo e fa bene a continuare a provarci. Vidal ha lanciato evidenti segnali, la volontà di cambiare aria è evidente e con Conte seduto in panchina il rendimento del giocatore – già comunque buonissimo a Barcellona – sarebbe praticamente una garanzia. Il colpo che servirebbe sul serio ai nerazzurri per rinforzare il centrocampo e diventare ancor più minaccia credibile per la Juventus fino alla fine del campionato.

Milan, si punta a Todibo. Fiorentina, il rinforzo davanti è Cutrone

Sulla Gazzetta dello Sport una doppia notizia di mercato. La prima sul Milan, a pagina 15, con il secondo rinforzo per i rossoneri dopo Ibrahimovic. Il Milan infatti punta al terzino francese del Barcellona Todibo. Ben avviati i dialoghi tra Maldini e Abidal. Un prestito oneroso a gennaio e un’eventuale riscatto con clausola intorno ai 20 milioni. La Fiorentina invece lavora su una cifra intorno ai 15 milioni per portare via dal Wolverhampton Patrick Cutrone, che in Premier League non è riuscito ad ambientarsi: il giocatore vuole tornare in Italia e la Fiorentina ha bisogno fortemente di una punta.