Edicola: Sarri è il vero nome per la Juventus. Inter, scambio Icardi-Lukaku

Juventus, il nome è Maurizio Sarri

Tutti d’accordo questa mattina sui quotidiani italiani: il nome per la Juventus è quello di Maurizio Sarri. Lo troviamo in prima pagina sulla Gazzetta, su Tuttosport e sul Corriere dello Sport.

Un rilancio che in qualche modo arriva anche dalle pagine dei quotidiani inglesi, che hanno dato particolarmente risalto alle parole dell’allenatore ieri nel ‘media day’ per la finale di Europa League. Sarri ha parlato chiaro: “al Chelsea sono contento, ma devo capire cosa ne pensa la società di me. Non voglio essere giudicato sulla finale e su una partita. Esoneratemi pure adesso se il mio futuro dipende dalla finale”.

La nostra opinione. Tempismo diremmo eccellente di Sarri, che con la più classico dei “qui sono felice, MA...” apre di fatto alla Juventus. Come a dire, ‘chiamatemi e io arrivo’. Chissà se non sia tutto già fatto. La sensazione comunque è che per i bianconeri questa sia l’opzione migliore tra tutte le disponibili. Guardiola, infatti, sarà un nome concreto tra due anni, quando alla fine del suo contratto col City la Juventus e Andrea Agnelli potranno esercitare quel ‘gentlemen aggreement’ – quella sorta di promessa – che c’è tra le due parti. Qualche miglior nome allora se non quello di Maurizio Sarri per iniziare un processo di trasformazione del gioco assolutamente necessario per la Juve. Poi magari il tecnico toscano farà talmente bene che di Guardiola la Juventus non avrà nemmeno bisogno. Chi lo sa... Nel mentre però, tra i nomi realmente papabili, Sarri appare davvero come il più concreto.

Inter, scambio Perisic-Lukaku

Sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport e poi a pagina 6 spazio a un nuova voce per l’attacco di casa Inter. C’è la proposta dei nerazzurri al Manchester United: Perisic + 30 milioni in cambio di Romelu Lukaku. E’ questo il primo nome messo sulla lista dall’ormai prossimo tecnico dei nerazzurri Antonio Conte. L’Inter è già al lavoro per uno scambio in cui la discriminante da limare sarà la richiesta economica dei Red Devils.

La nostra opinione. Sarebbe un buon affare. Specie con la perdita sempre più probabile di Mauro Icardi. Di grandi attaccanti in giro non ce ne sono poi molti; e quelli che ci sono costano tanto. Qui i nerazzurri troverebbe un buon compromesso, con un Perisic sempre più fuori dai giochi per un Lukaku da sempre pallino di Antonio Conte. C’è da convincere lo United, ma la pista pare buona.

Milan, Maldini gela Gattuso

In taglio basso della prima del Corriere dello Sport e poi a pagina 11 il futuro del Milan con le parole di Paolo Maldini: “Il nostro rapporto aiuta, ma devo valutare il suo lavoro a freddo”. Non è per nulla certo il futuro del tecnico rossonero con un’estate che sa tanto di ennesima rivoluzione, anche a livello societario. Non certa infatti nemmeno la permanenza di Leonardo.

La nostra opinione. Non facile valutare quanto successo in casa Milan quest’anno. Gattuso ha dovuto fare i miracoli per metà anno con una squadra piena di infortuni nei ruoli chiave e tutt’altro che competitiva, ma poi quando ha ritrovato tanti protagonisti il Milan ha perso un po’ la strada buona. Cambiare ci potrebbe anche stare, dipende però con chi. O arriva un nome di prestigio – pochi liberi in questo momento, ancor meno pronti ad accettare ‘questo’ Milan – oppure toccherà pensarci due volte. Alla fine Gattuso è lì, a solo un punticino dal traguardo richiesto.