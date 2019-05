Sarri, Inzaghi e Deschamps: un tris di nomi per il dopo Allegri

Come facilmente prevedibile, l'addio di Allegri alla Juventus monopolizza le prime pagine dei quotidiani sportivi. E scatta la caccia al nome del successore del tecnico livornese. Secondo Tuttosport la rosa dei papabili è ampia, ma il quotidiano torinese vede 3 nomi in pole position: Maurizio Sarri, Simone Inzaghi e Didier Deschamps, con quest'ultimo leggermente staccato rispetto agli altri due per la sua volontà di tentare l'assalto all'Europeo 2020 con la Francia. Secondo la Gazzetta dello Sport il ventaglio è più ampio e comprende anche le opzioni Mauricio Pochettino e Sinisa Mihajlovic.

La nostra opinione. Rispetto ai 3 nomi indicati da Tuttosport, è evidente che quello di Maurizio Sarri sia il più intrigante. Se è vero che - stando alle parole del presidente Andrea Agnelli - il tratto distintivo della Juventus è quello di guardare avanti e di essere animata da una spinta innovativa, il nome dell'ex tecnico del Napoli attualmente alla guida del Chelsea è senza dubbio il profilo che risponde a questi parametri. Con Guardiola a quanto pare inarrivabile, portare Sarri a Torino completerebbe quella che sta diventando a tutti gli effetti una vera e propria rivoluzione in casa bianconera. Simone Inzaghi, per quanto mostrato finora alla Lazio, non si differenzierebbe più di tanto dall'Allegri Style, almeno dal punto di vista del gioco.

Il retroscena dell'addio: i contrasti con Nedved

Secondo la Gazzetta dello Sport, alla base della decisione della Juventus e di Allegri di separarsi ci sarebbero divergenze di vedute tra il tecnico livornese e la dirigenza. In particolare il punto di vista di Allegri, convinto che alla rosa attuale serva un sostanzioso restyling, non era condiviso dal vicepresidente Pavel Nedved, mai del tutto convinto dell'operato dell'allenatore e - come scrive testualmente il quotidiano di via Solferino - rimasto "all'opposizione anche negli ultimi giorni". Secondo Tuttosport, tuttavia, la posizione di Nedved non si tradurrà affatto in un mercato al risparmio, anzi: Federico Chiesa rimane uno degli obiettivi principali a prescindere dal nome del nuovo tecnico, a centrocampo il sogno è sempre Pogba e in difesa si pensa a rinnovare il reparto con il genoano Romero. Un rinforzo per reparto per iniziare, ma l'estate è lunga.

La nostra opinione. La bruciante eliminazione ai quarti di finale di Champions League per mano dell'Ajax, qualche mugugno all'interno dello spogliatoio e le recentissime parole di Nedved ("Se Allegri rimarrà? Chi vivrà vedrà...") avevano lasciato intuire che qualcosa si fosse rotto nel rapporto tra Allegri e la Juventus. Nulla di trascendentale né di clamoroso, sia chiaro. Forse solo il logorio di 5 anni ad alta intensità durante i quali la Juventus ha inanellato record su record in Italia senza tuttavia riuscire a compiere il definitivo salto di qualità in Europa. Il divorzio da Allegri - a conti fatti - era nell'aria e l'espressione fine ciclo, mai come in questa circostanza, appare azzeccata. Prova ne sia la decisione di tecnico e presidente di presentarsi insieme alla conferenza stampa d'addio: un addio rumoroso, probabilmente accompagnato da qualche tensione come è normale in una situazione del genere, ma senza veleni.

L'Inter e la paura di perdere Antonio Conte

Tra i candidati alla successione di Allegri, Antonio Conte è il nome che scalda maggiormente i cuori dei tifosi juventini. Per i suoi trascorsi da capitano di lungo corso, per i suoi 3 scudetti consecutivi dal 2012 al 2014 e per il suo carisma unico. Ecco quindi che il terremoto in casa Juventus apre uno scenario inquietante per l'Inter che, come riporta Tuttosport, ha ormai un accordo totale con il tecnico salentino. La possibilità di tornare a occupare la panchina bianconera, infatti, potrebbe rappresentare una tentazione irresistibile per Conte anche se, per rendere l'utopia realtà, occorrerebbe un'apertura da parte di Andrea Agnelli. Apertura che, al momento, non appare possibile.

La nostra opinione. Il dialogo tra l'Inter è Antonio Conte è in fase avanzata: diventa quindi molto difficile ipotizzare un clamoroso cambio di rotta da parte dell'ex tecnico del Chelsea e della Nazionale. La burrascosa separazione dell'estate 2014 e la celeberrima famosa battuta dei 10 euro in un ristorante da 100 hanno lasciato strascichi e attriti tra le parti che - al momento - appaiono difficilmente ricomponibili. Le stesse parole di Agnelli ("la Juventus deve guardare avanti") lascerebbero pensare a un nome nuovo e non a un ritorno al passato.