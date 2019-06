Edicola: Sarri ridisegna la Juventus con Pogba e Icardi. Inter, mercato faraonico per Conte

Da Icardi e Pogba, ecco la nuova Juventus di Sarri

Prende forma la nuova Juventus di Maurizio Sarri. Nella giornata di venerdì, come riporta Tuttosport, Fabio Paratici e Fali Ramadani (l'agente del tecnico) si sono incontrati a Milano per definire i dettagli del contratto che legherà l'allenatore alla Juventus per i prossimi 2 anni (con opzione per il terzo a favore del club bianconero) e per mettere a punto le prime strategie di mercato. Gli obiettivi elencati dal quotidiano torinese sono numerosi: su tutti spiccano i nomi di Paul Pogba, sul quale la Juventus continua a lavorare nonostante la spietata concorrenza del Real Madrid, e Mauro Icardi che Sarri avrebbe voluto con sé già ai tempi di Napoli. A centrocampo si scalda ulteriormente la pista che conduce a Nicolò Zaniolo.

La nostra opinione. Rinviato di giorno in giorno e di settimana in settimana, il matrimonio tra Sarri e la Juventus prende sempre più corpo. Inevitabile, quindi, che la lista dei giocatori accostati ai bianconeri diventi sempre più lunga col passare del tempo. Al di là dei nomi, tuttavia, sarà interessante scoprire il tipo di mercato che la società metterà a punto nel primo anno post Allegri: la sensazione è che non ci saranno spese folli, ma solo innesti mirati in una rosa da migliorare sì, ma non da stravolgere.

Inter, un mercato da 120 milioni per Conte

Il Corriere dello Sport fa i conti in casa Inter. Secondo il quotidiano romano, la società nerazzurra intende consegnare ad Antonio Conte 3 acquisti di peso entro il ritiro estivo la cui partenza è fissata per il 7 luglio. Gli obiettivi sono Romelu Lukaku, valutato 70 milioni, Nicolò Barella (35) ed Edin Dzeko (15) per un totale di 120 milioni di euro. Trattative ancora non chiuse, ma nelle quali i nerazzurri sembrano a buon punto (in particolare per Barella e Dzeko).

La nostra opinione. Per la prima volta dopo diversi anni, l'Inter potrà impostare un mercato pensando esclusivamente all'aspetto tecnico-sportivo senza i lacci e gli obblighi del Settlement Agreement. Un vantaggio non da poco per Conte che, infatti, ha da tempo indicato alla dirigenza i suoi obiettivi. Il mercato estivo dell'Inter dipenderà in buona parte dalla cifra che si riuscirà a incassare dalle cessioni, quella di Icardi in primis.

Totti-Roma, lo strappo è totale

Il Corriere dello Sport dà ampio risalto anche allo strappo tra Francesco Totti e la Roma. L'ex capitano giallorosso, che secondo il quotidiano "Non ne può più", non sarà presente né al raduno della squadra, né al ritiro di Pinzolo e ha marcato visita anche al vertice con l'ad Fienga con il quale ha parlato solo per telefono. Totti, secondo la ricostruzione del Corriere dello Sport, si sentirebbe un sopportato le cui indicazioni rimangono inascoltate e non avrebbe digerito l'addio del direttore sportivo Frederic Massara e la scelta della società di affidare la panchina a Paulo Fonseca.

La nostra opinione. In attesa che Totti dica la sua (si parla di una dichiarazione attesa nella giornata di lunedì) gli spifferi che escono da Trigoria raccontano di un rapporto con la dirigenza che ha ormai raggiunto i minimi storici. Difficile dire se potrà essere ricucito e in che termini: resta il fatto che per la Roma fare a meno in un colpo di solo di due figure come Totti e De Rossi significherebbe davvero entrare in una nuova era. Non sarà un'estate semplice per il presidente Pallotta e per il neo tecnico Fonseca.