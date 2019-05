Edicola: Sarri si avvicina alla Juventus, De Laurentiis richiama Quagliarella al Napoli

Sarri per il dopo Allegri diventa sempre più concreto

I tre quotidiani sportivi odierni ne parlano apertamente: Maurizio Sarri è sempre più in pole position per sostituire Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus dalla prossima stagione. Per la Gazzetta dello Sport ci sarebbe già stato un incontro tra il tecnico e iil ds Paratici, che sarebbe volato a Londra con un blitz per parlare con lui e avrebbe ottenuto il suo benestare. Nel frattempo in caldo resta anche il nome di Mauricio Pochettino.

La nostra opinione: per sapere se Sarri e il Chelsea romperanno il loro sodalizio, bisogna comunque aspettare la finale di Europa League del prossimo mercoledì che i Blues giocheranno contro l’Arsenal a Baku. Nel frattempo le trattative andranno avanti ovviamente su più fronti (favorite anche dai rapporti difficili tra l’allenatore toscano e la tifoseria), ma a quanto pare la questione Pochettino-Tottenham è più complessa perché gli Spurs si giocano qualcosa di più importante del trofeo di Europa League e se in tecnico argentino riuscisse a conquistare la Champions difficilmente potrebbe andare via.

De Laurentiis: Quagliarella può chiudere la carriera al Napoli

In una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis rivela che ha rifiutato di vendere il Napoli per 900 milioni di euro perché “il club non è in vendita, qui serve un uomo capace di tenere la rotta giusta”. Ma la parte più interessante in chiave percato è quella in cui si parla di Fabio quagliarella e del suo possibile ritorno:

" Credo che meriterebbe questa occasione. Penso che non sia una questione economica né per noi né per lui, ma una soluzione romantica per chiudere la propria carriera in quella Napoli che per lui, per quello che gli è successo, non ha potuto vivere come avrebbe voluto, e coè gioiosamente "

La nostra opinione: per quanto riguarda la cessione del club, non si sa se il potenziale acquirente fosse italiano o mettesse a disposizione del capitale straniero. Il fatto che però una società dal cuore verace come il Napoli resista con un proprietario italiano può far solo bene al sistema, finché De Laurentiis avrà i fondi per mantenerlo. Per quanto riguarda Quagliarella, invece, il ritorno alla maglia azzurra (e non solo quella della Nazionale) sarebbe sicuramente un’idea romantica, anche perché l’attaccante fu ceduto in prestito oneroso alla Juventus, che poi lo riscattò, quindi di fatto l’attuale capocannoniere della Serie A non ebbe modo di congedarsi dalla città. Fu anche trattato male dai tifosi, ora avrebbe l’occasione per riappacificarsi con loro, anche a suon di gol.

Joao Felix quasi incedibile: prezzo base oltre i 100 milioni

Secondo AS, il Benfica sta facendo lievitare il prezzo del cartellino di Joao Felix, attaccante diciannovenne che già nei mesi scorsi aveva attirato l’attenzione di diversi club, tra cui anche l’Atletico Madrid. A quanto pare, la base d’asta da cui partire sarà altissima e corrisposnderà alla clausola rescissoria: 120 milioni di euro

La nostra opinione: attualmente, secondo le quotazioni di mercato (dati Transfermakt) il cartellino del giocatore varrebbe circa 35 milioni di euro. Trattare su una base di quasi quattro volte tanto diventa quindi un azzardo, probabilmente è la mossa del club per tenersi il giocatore per poter imporre la propria legge a livello nazionale e poter continuare a sperare in un cammino più che dignitoso a livello europeo.

