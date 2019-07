Edicola: se l'Inter fallisce con Lukaku l'alternavita è Rebic, il caso Griezmann si complica

Se salta Lukaku, l'alternativa per l'Inter è Rebic

Per Tuttosport l’Inter potrebbe avere un ripensamento sull’acquisto di Romelu Lukaku. Se così fosse (per ragioni economiche) l’alternativa potrebbe essere Ante Rebic, attaccante dell’Eintracht Francoforte. Il club tedesco, però, vuole una cifra attorno ai 40 milioni.

La nostra opinione: il giocatore ha un contratto fino al 2022 e 25 anni, quindi è chiaro il motivo per cui il club tedesco voglia tirare il più possibile sul prezzo. Non è un giocatore identico a Lukaku, ma può comunque essere utile alla causa nerazzurra, in attesa di vedere anche come si evolveranno le trattative con la Roma per Edin Dzeko.

Caso Griezmann più intricato che mai: l’Atletico Abbiamo le prove

Il caso della cessione di Antoine Griezmann al Barcellona sta diventando più intricato che mai. I blaugrana hanno pagato la clausola di 120 milioni, ma per i colchoneros non sono sufficienti e, come riporta Marca, il presidente biancorosso Enrique Cerezo spiega perché:

" Se il club ha emesso questo comunicato è perché ha le prove. Dobbiamo studiare la situazione e se veramente abbiamo le prove esigeremo la quantità che consideriamo necessaria. "

Intanto però il Barcellona ha sulla propria homepage un video girato con Griezmann, che giurà di difendere l’onore e i colori della maglia.

La nostra opinione: l’intrigo si infittisce. Se è vero che la clausola, al momento della stipula del contratto tra Griezmann e il Barcellona, era ancora a 200 milioni e non 120, bisogna vedere che cosa deciderà di fare il Barcellona, posto che difficilmente potrà rescindere col giocatore con cui ormai è tutto ufficiale. Dovrà quindi trovare gli altri 80 milioni di differenza e quindi a questo punto il resto del mercato dei catalani potrebbe subire una brusca frenata, anche per questioni di fair play finanziario.

L'articolo originale

Perin verso il Portogallo

Secondo la Gazzetta dello Sport l’ex secondo portiere della Juventus (visto che il rientrante Gianluigi Buffon gli ha portato via il posto) è richiesto tanto dal Benfica quanto dal Porto. Il primo dei due club, però, sarebbe in vantaggio sul secondo con un’offerta da 12 milioni.