Edicola: Simone Inzaghi per il dopo Gattuso, futuro incerto per Ospina, Rakitic-Inter quasi fatta

Il Milan pensa sempre più a Simone Inzaghi

Eliminato un Inzaghi se ne fa un altro. Dopo la deludente avventura di Pippo sulla panchina del Milan e molte altre vicissitudini per il Diavolo, al momento il posto di Gennaro Gattuso traballa e tra i tanti nomi spuntati c’è anche quello dell’Inzaghi più piccolo, Simone, che invece si sta ben comportando alla Lazio. Tra le tante ipotesi fatte, per la Gazzetta dello Sport sembra al momento quella più concreta dopo l’opzione Di Francesco.

La nostra opinione: il club rossonero tiene quindi i fari puntati su Roma, con la conferma di Gattuso sempre più lontana. E anche se Leonardo ha smentito qualsiasi contatto sull’ex tecnico giallorosso, le voci continuano a circolare. Ovviamente al momento è tutto vincolato alla classifica: se il Milan ce la facesse a centrare la zona Champions, a quel punto delegittimare Gattuso sarebbe molto improbabile, quindi qualsiasi altro tipo di discorso cadrebbe. Restano gli sgoccioli del campionato per capire se sarà Inzaghino il prossimo tecnico rossonero oppure no.

Ospina tiene in ansia il Napoli: riscatto più lontano

Il Corriere dello Sport porta alla luce un problema cui rischia di andare incontro il Napoli: David Ospina è dovuto partire con urgenza per la Colombia a causa di gravi problemi familiari e il riscatto automatico dall’Arsenal si allontana. Per ottenerlo infatti ci vorrebbero da contratto 25 presenze e il portiere ne ha 23, ma con sole tre partite mancanti e una già sfumata in partenza (la prossima) la burocrazia a questo punto rema contro.

La nostra opinione: a quanto pare il saluto del giocatore ai compagni ha lasciato tutti in sospeso, mentre Ancelotti ha sempre detto che la permanenza di Ospina al Napoli non dipende dai numero. In ballo quindi ci sono le questioni personali del giocatore e a seguire un eventuale accordo tra i due club, che si potrebbe trovare comunque, anche senza che esista lo scatto cotrattuale di cui abbiamo parlato. Nel frattempo, però, il nodo fondamentale è che Ospina torni presto dalla Colombia per poter discutere un piano d’azione.

Inter-Rakitic, siamo in dirittura d’arrivo

El Mundo Deportivo rivela che è quasi fatta per il passaggio di Ivan Rakitic dal Barcellona all’Inter. La testata spagnola parla di 50 milioni che il club nerazzurro verserebbe nelle casse di quello blaugrana per l’acquisto del croato: l’accordo tra i club ci sarebbe, ma resta da convincere il giocatore.

La nostra opinione: il quotidiano iberico ipotizza che resti tutto fermo fino alla chiusura ufficiale della stagione, ma una chiave per portare Rakitic a Milano potrebbe essere un’ulteriore “offensiva” per l’acquisto di Luka Modric del Real Madrid: un altro croato in squadra potrebbe convincere Rakitic definitivamente a trasferirsi per rendere l’Inter più competitiva che mai anche in chiave europea.

