Edicola: Sirigu al Milan per il dopo Donnarumma, il Real piomba su Sterling

Il Milan pensa a Sirigu per il dopo Donnarumma

Per Tuttosport il Milan sta seriamente pensando di lasciar andare via Gigio Donnarumma – complici anche le dichiarazioni del suo agente Mino Raiola – e la dirigenza starebbe già correndo ai ripari pensando al piano B. L’indiziato principale a sostituire il giovane portiere rossonero, nei desideri del club, sarebbe il portiere del Torino Salvatore Sirigu.

La nostra opinione: attenzione a non farsi ingannare, perché benché sentiamo parlare di sirigu da tanti anni, il portiere ha solo 33 anni, che per il reparto che occupa sono anche pochi, vista la notoria longevità degli estremi difensori (Zoff, Seaman, e Buffon sono ottimi esempi in tal senso). E anche se il Torino sta andando male, Sirigu è uno di quelli con il rendimento più alto. E con un ingaggio decisamente più basso rispetto a Donnarumma...

La Juventus sul baby Kaio Jorge

Per il Corriere dello Sport, la Juventus starebbe seguendo da vicino il giovane Kaio Jorge, centravantu 18enne del Santos. Pare che assomigli a Firmino e che abbia già risvegliato l’interesse di altri club.

La nostra opinione: ormai si vaa pescare dei post-2002. Kaio Jorge Pinto Ramos è del 2002 ed è perfettamente in linea, come profilo, con le politiche bianconere che puntano a givani promettenti per un progetto a lungo termine. Il giovane, però, non è ancora stabilmente in prima squadra e inoltre il sio contratto scade nel 2022 con clausola già da 50 milioni di euro. Insomma, un obiettivo da valutare attentamente.

I problemi del City fanno piombare il Real su Sterling

Anche se non tutto è definitivo, perché ci sarà un ricorso, la sanzione della UEFA nei confronti del Manchester City ha già delle ripercussioni. Il mercato infatti si muove, perché è impensabile che molte dele star della squadra (oltre a Pep Guardiola), possano voler restare in un club escluso dalla Champions League. E così secondo il Sun il Real Madrid sarebbe pronto a offrire 180 milioni di sterline per Raheem Sterling.

La nostra opinione: il giocatore ha altri tre anni di contratto, ma di certo se la sentenza UEFA diventasse definitiva, a 25 anni e con un nome già consolidato non vorrebbe perdere del tempo che non può dargi granché in cambio, e che probabilmente senza gli introiti della Champions League non potrebbe garantigli lo stipendio che guadagna ora: il Sun parla di 450mila sterline a settimana, equivalenti a circa 2,2 milioni di euro al mese. Lo scenario che si appresta ad affrontare il City, se dovesse restare tutto così, è quello dello smantellamento quasi totale.

L'articolo originale