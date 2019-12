Edicola: summit Inter-Barça per Vidal e Lautaro. Juve, in estate l'assalto a Pogba

Inter-Barça, la sfida fuori dal campo

A tre settimane dall’inizio della finestra invernale, si accende il mercato al confine tra Italia e Spagna. Il quotidiano iberico Sport, molto vicino a casa Barcellona, dedica la prima pagina al filo rosso che lega Inter e Barcellona, prossime avversarie nell’ultima giornata di Champions League. La testata parla di “Operacion Milan”. Il fronte è duplice: la dirigenza blaugrana si è riunita venerdì scorso con quella dell'Inter. Sul tavolo la cessione di Arturo Vidal e di Ivan Rakitic. Il cileno è la priorità per i nerazzurri e il Barça chiede un'opzione per Lautaro Martinez. Il croato, invece, viene valutato 30 milioni di euro e Marotta e Ausilio considerano eccessiva questa cifra. Le quotazioni dell’ex Juve si fermano ai 15-20, il che rende un assalto a gennaio più verosimile. Anche se in un’intervista a Repubblica, il presidente del Barcellona Josep Bartomeu smorza gli entusiasmi: “Non è previsto nessun movimento a gennaio. Abbiamo una rosa equilibrata: non ci manca niente, ma non possiamo nemmeno permetterci di perdere qualcuno. Se un calciatore manifesta la volontà di essere ceduto? Mi è già successo più volte. Mai a gennaio, ma a fine stagione”.

La nostra opinione. La squadra di Antonio Conte per puntare a tutti gli obiettivi stagione ha necessità di rinfoltire la rosa soprattutto a centrocampo, il settore più colpito dagli infortuni nella prima parte della stagione. La sinergia che lega Vidal e l’ex c.t. della Nazionale potrebbe agevolare i tempi di inserimento del cileno dopo un suo eventuale arrivo ad Appiano Gentile e il centrocampista potrebbe ancora spostare gli equilibri in Serie A.

Juve, in estate l’assalto a Pogba

Secondo Tuttosport, è sempre più probabile che il reparto centrale della Juve venga, almeno parzialmente, ristrutturato nel corso del prossimo calciomercato estivo. E’ praticamente certo che Paratici andrà all’assalto di Paul Pogba, non del tutto soddisfatto a Manchester e in cerca di una via di fuga fin dai tempi di Mourinho.

La nostra opinione. Il ritorno del francese a Torino avrebbe una duplice valenza: da una parte le indiscutibili doti tecniche del centrocampista, dall’altra il valore commerciale, considerata la popolarità di Paul presso le nuove generazioni e sul mercato americano. Da non dimenticare, da ultimo, il tavolo della trattativa tra United e Mandzukic: l’attaccante croato, messo fuori rosa da Maurizio Sarri, ad agosto aveva comunicato alla Juventus di volere andare a giocare in Inghilterra e un accordo con i Red Devils potrebbe essere l’antipasto per la portata principale: Pogba.

Si accende l’asta per Smalling

L’ottima prestazione di San Siro di Chris Smalling ha attirato l’interesse di mezza Premier e anche di big della Serie A su un difensore che appena 6 mesi fa era considerato un esubero dal Manchester United. A fine stagione i Red Devils sembrano avere l’intenzione di riportarlo a casa, addirittura prolungandogli il contratto dal 2022 al 2023, riconoscendogli uno stipendio da 4,5 milioni all’anno. Secondo la Gazzetta dello Sport, la Roma farò di tutto per trattenerlo: da settimane aveva offerto 10 milioni per averlo già a gennaio, ma lo United ne ha chiesti almeno 20. Il club giallorosso ha rilanciato con 15, considerando anche i 3 già pagati per il prestito, ma gli inglesi si sono presi del tempo per valutare. Nel frattempo Smalling è entrato nel mirino di Arsenal, Leicester ed Everton, ma sotto traccia anche Juve, Milan e Inter stanno raccogliendo informazioni su di lui. Il mercato del centrale britannico non è mai stato così vivo.