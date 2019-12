Edicola: Todibo-Demiral, su chi punterà il Milan? La Roma vuole Calhanoglu, Emre Can-Juve ai saluti

Demiral-Todibo, il Milan pensa alla difesa

In attesa del debutto ufficiale di Mattia Caldara e del recupero di Leo Duarte, Boban e Maldini si guardano attorno per rinforzare il reparto difensivo. I 19 gol subiti nelle prime 15 giornate sono un campanello d’allarme e la coppia titolare Romagnoli-Musacchio potrebbe aver bisogno di qualche turno di riposo nel girone di ritorno. Senza considerare poi i piani a lungo termine del Diavolo che vuole mettere le basi per un progetto solido e sostenibile nel tempo. Proprio per questo gli uomini-mercato rossoneri, stando alla Gazzetta dello Sport, stanno sondando i profili di Merih Demiral e Jean-Clair Todibo, protagonisti dell’ultimo turno di Champions League con Juve e Barcellona. Per il turco la Juve è inflessibile: diciotto milioni non erano stati sufficienti in estate e non lo saranno a gennaio. Il baby francese che ha fermato Lautaro Martinez a San Siro, invece, viene valutato 151 milioni dal club blaugrana: uno per prenderlo dal Tolosa, 150 per il valore della clausola rescissoria. Il Milan avrebbe un supersconto se i contatti tra Maldini e Abidal arrivassero a un punto di incontro: per i rossoneri è ragionevole una cifra di poco superiore ai 10 milioni.

La nostra opinione. Il nodo della questione difesa rossonera è Mattia Caldara. L’ex Atalanta, finora, ha collezionato due presenze con la Primavera e sembra pronto a ritornare sui palcoscenici della Serie A nelle prossime settimane. Se il centrale bergamasco riuscirà ad entrare nelle rotazioni di Stefano Pioli, il Milan non avrà bisogno di rinforzi nel breve. Sulla carta la coppia Romagnoli-Caldara potrebbe dare grandi soddisfazioni ai tifosi rossoneri. Staremo a vedere.

Roma-Calhanoglu, la trattativa

L’intenzione di Petrachi è quella di rinforzare la rosa della Roma già da gennaio per provare a dare l’assalto all’Europa League e strappare un posto d’onore in campionato per la prossima Champions. Il ds giallorosso lavora su più tavoli, considerando che le casse societarie gli permetteranno di fare operazioni in entrata solo dopo averle ultimate in uscita. La priorità è trovare una valida riserva di Dzeko, visto che Kalinic da quando è tornato non ha dato certezze a Fonseca e infatti potrebbe essere ceduto o al Bologna o alla Fiorentina. Per il reparto offensivo a Trigoria piace anche il profilo di Hakan Calhanoglu. Il turco sta vivendo la sua migliore stagione al Milan e rossoneri e giallorossi, secondo il Corriere dello Sport, starebbero valutando la possibilità di uno scambio di prestiti gratuiti, al netto delle differenze di ingaggio. Con chi? Al momento i nomi più caldi sono quelli di Perotti, Under e Diawara.

La nostra opinione. Questo scambio non s’ha da fare. Assieme a Theo Hernandez il turco è l’uomo simbolo dell’inizio di stagione dei rossoneri. Tra alti e bassi, Hakan ha saltato solo una partita ed è stato protagonista di almeno la metà dei gol del Diavolo. Alle latitudini di Milanello sarebbe un peccato privarsi di una risorsa così importante. L’unico a trarre vantaggio dall’eventuale scambio sarebbe Perotti. L’ex genoano fatica a trovare spazio con continuità nelle rotazioni di Fonseca, senza considerare che il suo ingaggio è uno dei più alti alla Roma.

Paredes-Emre Can: contatti tra Juve e Psg

Emre Can al Psg e Leandro Paredes alla Juventus. La pista non è ancora calda, ma lo scambio a gennaio tra i due centrocampisti resta una possibilità concreta. Per i Campioni d’Italia il beneficio economico sarebbe notevole dal momento che che il tedesco di origine turca è arrivato a parametro zero nell’estate 2018. Secondo Tuttosport, l’argentino convince Paratici per diversi motivi dall’età ai margini di crescita, dalle qualità tecniche all’abilità nel pareggio.