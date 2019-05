Edicola: Torna di moda Chiesa-Juventus, Allan allontana il PSG

Ritorna il tormentone-Chiesa: attaccante più vicino alla Juventus

Per Tuttosport i problemi che stanno scuotendo la Fiorentina stanno anche assestando degli spintoni violenti a Federico Chiesa, che si avvicina sempre di più alla Juventus. Il giocatore vorrebbe restare in Italia e solo i bianconeri possono fare al momento un’offerta congrua. Si parla di 5 milioni d’ingaggio.

La nostra opinione: Montella nel post partita con il Milan è stato chiaro, i problemi ci sono, sono evidenti e non riguardano tecnica e tattica, ma l’atteggiamento mentale. Al momento, quindi, il gruppo viola non è coeso e sta andando alla deriva: questo potrebbe essere il fattore determinante per far scegliere al figlio d’arte di andare via. Alla Juventus, infatti, la situazione della squadra e della società sono decisamente più stabili, si parla di cifre alte e il prestigio è differente. Ovviamente c’è sempre l’incognita del posto da titolare, che è uno dei contro che Chiesa dovrà valutare prima di decidere.

Con un bacio alla maglia Allan allontana il PSG

Era tornata in quota la possibilità che il PSG ripartisse all’attacco per avere Allan alla prossima apertura del mercato. Ma come sottolinea il Corriere dello Sport è il giocatore stesso a chiarire i dubbi: dopo il gol alla SPAL, arriva il bacio alla maglia e quel labiale che dice ti amo”...

La nostra opinione: questi gesti, se fatti col cuore, sono importanti e significativi. Il giocatore, così facendo, mostra attaccamento alla squadra e ora sarà più difficile per il club parigino presentare un’offerta competitiva, tanto per il Napoli quanto per il giocatore. Certo, anche Ibrahimovic aveva baciato la maglia del Barcellona non appena ne era diventato un nuovo giocatore, ma Ibrahimovic era anche quello che tre anni prima aveva dichiarato di essere interista sin da bambino, e di Ibra ce n’è – nel bene e nel male – uno solo.

Hazard: Ho già detto al Chelsea qual è la mia decisione

Eden Hazard ha rivelato la sua volontà definitiva di lasciare il Chelsea. Senza mai nominare il Real Madrid, ha fatto capire che se ne andrà al termine della stagione, come riporta AS:

" La mia decisione è presa. Anch’io avrei preferito che fosse diversa, però sfortunatamente non è successo. Sto ancora aspettando. Ho preso la mia decisione, ma non posso controllare tutto. Due settimane fa sono tornaro a dire al club quello che voglio. Anche arrivando quarti non ci penso. La mia decisione è certa. "

La nostra opinione: ormai è da tempo che il Real Madrid corteggia il belga e prima o poi questa telenovela dovrà pur concludersi. A Zinedine Zidane il giocatore piace, ma anche al Chelsea, con cui ha ancora un anno di contratto, piace, tanto da pretendere almeno 100 milioni di euro per il suo cartellino. Il Real è uno dei pochi club che può permettersi una liquidità simile, altrimenti Hazard è destinato a un anno di purgatorio in una squadra in cui non vuole più stare per arrivare alla scadenza e svincolarsi a parametro zero.

