Edicola: tremano Di Francesco e Andreazzoli, ma non sono gli unici tecnici a rischio in Europa

Tremano le panchine delle genovesi

La Sampdoria naviga in acque pessime e il patron di prossima uscita Massimo Ferrero lascia intendere che la panchina blucerchiata potrebbe presto non appartenere più a Eusebio Di Francesco. Al termine della partita Ferrero ha infatti dichiarato (come riporta la Gazzetta Sportiva):

" Mai avrei pensato di trovarmi in una situazione simile. A bocce ferme faremo una disamina, per il bene della Samp [...] Dobbiamo esaminare e trovare la soluzione migliore. "

La nostra opinione: inizialmente si pensava che il tecnico più prossimo all’esonero fosse uno dei due allenatori dell’altra sfida su fronte genovese, ossia uno tra il tecnico dei grifoni Andreazzoli e Marco Giampaolo, allenatore del Milan. Per ora la posizione dell’allenatore rossonero, con la vittoria sul Genoa, è salva, mentre sembra messo peggio il recente avversario, che su di sé ha l’ombra di Gattuso e di Nicola. Per Di Francesco, invece, la situazione si fa difficilissima ed è possibile che sia lui il primo ad aprire il consueto valzer delle panchine.

Neymar vesto la riappacificazione col PSG

Neymar vuole andare via dal PSG già da lungo tempo, ma per varie clausole burocratiche ed economiche non ci riesce. Il pubblico parigino ormai aveva perso il suo entusiasmo nei confronti del brasiliano, che però si è fatto parzialmente perdonare dopo la bella prova con l’Angers. L’Equipe sostiene che la riappacificazione, almeno coi tifosi, è vicina.

La nostra opinione: il fatto che Neymar possa farsi benvolere per la seconda volta dai tifosi parigini non è comunque sintomo di rapporti ricuciti col club. Ormai la permanenza di O’Ney nella capitale francese è solo questione di tempo, visti i rumours dalla Spagna che parlano di un ipotetico scambio tra lui e Griezmann col Barcellona. Se però quest’ultimo periodo sarà vissuto serenamente dal brasiliano, sarà sicuramente meno burrascoso l’addio.

Solskjaer chiede tempo per riportare in auge il Manchester United

Ole Gunnar Solskjaer, secondo il Mirror, avrebbe chiesto tempo alla dirigenza del Manchester United: sta cercando di salvare la propria panchina perché è convinto di poter far tornare grandi i Red Devils. E la prova del nove sarà la sfida con il Newcastle.

La nostra opinione: la trasferta che aspetta Solskjaer sarà probabilmente decisiva per il suo futuro. In questo momento dell’anno sono tanti i tecnici già in discussione e anche il collega di lega Mauricio Pochettino, col suo deficitario Tottenham, non se la sta passando meglio. Servirà la partita col Newcastle per capire quale sarà il destino del norvegese.

